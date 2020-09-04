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Равкова вернули в Минобороны

04.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Генерала-лейтенанта Андрей Равкова, который накануне был освобожден от должность генерального секретаря Совета Безопасности Беларуси, откомандировали в Министерство обороны. Информация об этом содержится в указе президента, текст которого в пятницу опубликован на Национальном правовом портале.

Президент Беларуси в пятницу произвел перестановки в трех ведомствах, отстранив от должностей руководителей Совета Безопасности, КГБ и Комитета госконтроля. При этом бывший глава КГК Иван Тертель и председатель КГБ Валерий Вакульчик получили новые должности: Тертель возглавил Комитет госбезопасности, а Вакульчик занял место Равкова, став государственным секретарем Совета Безопасности.

В указе президента "Об А.А. Равкове" говорится, что он отстранен "от должности Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Вторым пунктом указа президент распорядился "откомандировать генерал-лейтенанта Равкова Андрея Алексеевича из Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь в министерство обороны Республики Беларусь".

Накануне, обсуждая отставки и назначения Лукашенко обратился к главе своей администрации Игорю Сергеенко с просьбой найти работу Равкову.

"Андрей Алексеевич (Равков – Sputnik) же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате", – сказал президент.

Равков проработал в должности главы Совбеза чуть более полугода. Был назначен на эту должность 20 января. До этого более пяти лет возглавлял министерство обороны. В его бытность министром произошла резонансная история с гибелью солдата срочной службы Александра Коржича, после чего в СМИ и обществе снова стала обсуждаться тема дедовщины в армии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В предвыборный период, будучи в должности главы Совбеза, Равков был одним из главных спикеров по делу о 33 задержанных под Минском гражданах России, которых подозревали в приготовлении к массовым беспорядкам. Позднее россиян передали Москве

После выборов, комментируя выступления несогласных с итогами, Равков называл их крикунами и сравнивал попытки провести разделительные линии в обществе с проявлением нацизма. 

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Теги: Минск
 
 
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Накануне президент Беларуси отправил в отставку руководителей Совета Безопасности, КГБ и комитета госконтроля, Иван Тертель и Валерий Вакульчик получили новые...
 
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