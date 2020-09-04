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Равкова вернули в Минобороны
04.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Генерала-лейтенанта Андрей Равкова, который накануне был освобожден от должность генерального секретаря Совета Безопасности Беларуси, откомандировали в Министерство обороны. Информация об этом содержится в указе президента, текст которого в пятницу опубликован на Национальном правовом портале.
Президент Беларуси в пятницу произвел
В указе президента "Об А.А. Равкове" говорится, что он отстранен "от должности Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу".
© Sputnik / Виктор Толочко
Вторым пунктом указа президент распорядился "откомандировать генерал-лейтенанта Равкова Андрея Алексеевича из Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь в министерство обороны Республики Беларусь".
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"Андрей Алексеевич (Равков – Sputnik) же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате", – сказал президент.
Равков проработал в должности главы Совбеза чуть более полугода. Был назначен на эту должность 20 января. До этого более пяти лет возглавлял министерство обороны. В его бытность министром произошла резонансная история с гибелью солдата срочной службы Александра Коржича, после чего в СМИ и обществе снова стала обсуждаться тема дедовщины в армии.
© Sputnik / Виктор Толочко
В предвыборный период, будучи в должности главы Совбеза, Равков был одним из главных спикеров по
После выборов, комментируя
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