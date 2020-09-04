Минлесхоз анонсировал сервис по отслеживанию радиационной обстановки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Картографический сервис, позволяющий отслеживать радиационную обстановку в белорусских лесах, анонсировало министерство лесного хозяйства республики.

Сервис получил название RadForInfo и разработан учреждением "Беллесозащита" совместно с предприятием "Геоинформационные системы" НАН, с его помощью можно отслеживать обстановку в выбранных кварталах лесничеств на текущее время.

"Новый сервис обеспечивает удобство просмотра всех радиационных показателей и получение прогноза их изменения, оперативность принятия решений при ведении лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения", - говорится в сообщении Минлесхоза.

Средства на разработку и запуск сервиса были получены из гранта Глобального экологического фонда под патронажем Всемирного банка. Опытно-производственная проверка сервиса начнется через несколько недель, уточнили в ведомстве.

В Минлесхозе уточнили, что более 15% от общей площади белорусских лесов (1270,2 тыс. гектаров) в настоящее время относятся к зонам радиоактивного загрязнения. Радиационный контроль проводится в 44 лесхозах. Мониторинг радиационной обстановки необходим для принятия решений о проведения рубок в лесах и определении направления использования древесины.

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