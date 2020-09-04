ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минлесхоз анонсировал сервис по отслеживанию радиационной обстановки

04.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Картографический сервис, позволяющий отслеживать радиационную обстановку в белорусских лесах, анонсировало министерство лесного хозяйства республики.

Сервис получил название RadForInfo и разработан учреждением "Беллесозащита" совместно с предприятием "Геоинформационные системы" НАН, с его помощью можно отслеживать обстановку в выбранных кварталах лесничеств на текущее время.

© CC0 / Pixabay/FotoRieth
Запреты на посещение лесов продолжают действовать в шести районах Беларуси

"Новый сервис обеспечивает удобство просмотра всех радиационных показателей и получение прогноза их изменения, оперативность принятия решений при ведении лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения", - говорится в сообщении Минлесхоза.

Средства на разработку и запуск сервиса были получены из гранта Глобального экологического фонда под патронажем Всемирного банка. Опытно-производственная проверка сервиса начнется через несколько недель, уточнили в ведомстве.

В Минлесхозе уточнили, что более 15% от общей площади белорусских лесов (1270,2 тыс. гектаров) в настоящее время относятся к зонам радиоактивного загрязнения. Радиационный контроль проводится в 44 лесхозах. Мониторинг радиационной обстановки необходим для принятия решений о проведения рубок в лесах и определении направления использования древесины.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 15% белорусских лесов отнесено к зонам радиоактивного загрязнения, контроль проводится в 44 лесхозах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопрос единой валюты не обсуждался: о чём говорили Лукашенко и Мишустин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика