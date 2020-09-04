Неизвестные взломали сайт МВД Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Вечером 3 сентября хакеры взломали сайт МВД Беларуси и изменили список разыскиваемых лиц. Об этом сообщают «Наша нива» и телеканал «Белсат».

На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Скриншоты опубликовали «Наша нива» и «Белсат».

В объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа». Глава государства также обвиняется в «узурпации власти».

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, комментируя РИА «Новости» эту ситуацию, заявила, что в ведомстве выясняют причины произошедшего. «Разбираемся», — сказала она.

На данный момент сайт МВД не работает.