﻿ Неизвестные взломали сайт МВД Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные взломали сайт МВД Беларуси

04.09.2020 10:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Вечером 3 сентября хакеры взломали сайт МВД Беларуси и изменили список разыскиваемых лиц. Об этом сообщают «Наша нива» и телеканал «Белсат».

На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Скриншоты опубликовали «Наша нива» и «Белсат».

В объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа». Глава государства также обвиняется в «узурпации власти».

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, комментируя РИА «Новости» эту ситуацию, заявила, что в ведомстве выясняют причины произошедшего. «Разбираемся», — сказала она.

На данный момент сайт МВД не работает.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 3 сентября хакеры взломали сайт МВД Беларуси и изменили список разыскиваемых лиц. Об этом сообщают «Наша нива» и телеканал «Белсат».
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Герасименя: Люди, откройте глаза. Вам закрывают рты, забирают вашу волю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика