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Суд вынес приговоры хоккеистам по делу о договорном матче

04.09.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Минска 4 сентября вынес приговор хоккеистам Александру Сырею, Сергею Шелегу, Никите Устиненко и Алексею Иванову, которые обвинялись в противоправном влиянии на ход матча чемпионата Беларуси, а также в распространении порнографии, сообщает «Прессбол».


Фото: hockey.by

Сырея и Шелега суд приговорил к наказанию в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года и отсрочкой приговора. Кроме того, оба хоккеиста оштрафованы на 100 базовых величин каждый (2700 белорусских рублей).

Иванов оштрафован на 500 базовых величин (13 500 рублей).

В отношении Устиненко прекращено производство по уголовному делу в соответствии с Законом «Об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Дело о договорном матче

Ранее в ходе расследования выяснилось, что хоккеисты команды Сергей Шелег, Алексей Иванов и Вячеслав Лисичкин согласились проиграть в этой встрече и вовлекли в «дело» Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея. Позже с подачи Сырея к шестерке добавился и Никита Устиненко. За это им обещалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов.

Федерация привлекла к расследованию правоохранительные органы. В итоге дело в отношении Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега было передано на рассмотрение в прокуратуру.

В суде оказалось, что Иванов, Устиненко, Сырей и Шелег также обвиняются в распространении порнографии: они публиковали шутливые ролики соответствующего содержания в групповых чатах, так как не знали, что это противозаконно.

Причиной участия в договорном матче стали многомесячные задержки по зарплате.

Четверка обвиняемых хоккеистов в полном объеме признала вину.

В отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием).

О том, что матч будет договорным, знали еще три хоккеиста клуба: Артем Волков, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктистов. Они отказались сдавать игру, но и не сообщили в правоохранительные органы.

Еще до суда федерация оштрафовала на 8100 рублей и дисквалифицировала на год Сергея Шелега, Никиту Устиненко, Алексея Иванова, Станислава Кучкина, Вячеслава Лисичкина, Александра Сырея и Павла Боярчука.

Волков, Амброжейчик и Феоктистов оштрафованы на 1350 рублей.

Отметим, что среди участников договорных матчей есть и довольно известные хоккеисты. Никита Устиненко выступал за сборную Беларуси на чемпионатах мира. К матчам в составе национальной команды привлекались Сергей Шелег и Павел Боярчук. Вячеслав Лисичкин является игроком команды президента Беларуси и легендой гродненского «Немана».

Отказавшиеся играть «договорняк», но не сообщившие о нем Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков и Никита Феоктистов также выступали за сборную Беларуси и провели немало матчей в КХЛ.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска 4 сентября вынес приговор хоккеистам Александру Сырею, Сергею Шелегу, Никите Устиненко и Алексею Иванову, которые обвинялись в...
 
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