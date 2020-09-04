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Германия опровергла слова Лукашенко
Источник материала: БДГ
В правительстве Германии опроверг вчерашние громкие заявления Александра Лукашенко о том, что российский политик Алексей Навальный не был отравлен, а ситуация вокруг него - фальсификация.
Накануне во время встречи с российским премьером Мишустиным Александр Лукашенко
Как пишет РБК со ссылкой на официального представителя немецкого правительства, слова Лукашенко не имеют ничего общего с действительностью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что никакой официальной информации, подтверждающей слова Лукашенко о перехвате некоего разговора Меркель, доказывающего фальсификацию отправления, у Кремля нет. Германия, в свою очередь, слова Лукашенко полностью опровергает.
«Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», - отметили в правительстве.
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В правительстве Германии опроверг вчерашние громкие заявления Александра Лукашенко о том, что российский политик Алексей Навальный не был отравлен, а ситуация...
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