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Германия опровергла слова Лукашенко

04.09.2020 11:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В правительстве Германии опроверг вчерашние громкие заявления Александра Лукашенко о том, что российский политик Алексей Навальный не был отравлен, а ситуация вокруг него - фальсификация.

Накануне во время встречи с российским премьером Мишустиным Александр Лукашенко сделал ряд удивительных и громких заявлений. Одно из них касалось отправления Алексея Навального, который сейчас находится в Германии на лечении.

Как пишет РБК со ссылкой на официального представителя немецкого правительства, слова Лукашенко не имеют ничего общего с действительностью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что никакой официальной информации, подтверждающей слова Лукашенко о перехвате некоего разговора Меркель, доказывающего фальсификацию отправления, у Кремля нет. Германия, в свою очередь, слова Лукашенко полностью опровергает.

«Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», - отметили в правительстве.

 
 
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В правительстве Германии опроверг вчерашние громкие заявления Александра Лукашенко о том, что российский политик Алексей Навальный не был отравлен, а ситуация...
 
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