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Нацбанк РБ: Банкам не грозит дефицит внешнего финансирования

04.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси утвреждает, складывающая в экономике и финансах страны ситуация не привела к слохопывания внеших ресурных рынков для белорусских банков. Иными слоами, информация о том, что внешние крелиторы отказываются предоставлят ресурсы банкам синеокой не стала реальностью.

«Риск оттока средств нерезидентов из наших банков не реализовался. По последним данным, объемы средств нерезидентов немного, но выросли», - заявил начальник Главного управления операций на финансовых рынках Нацбанка РБ Денис Горегляд.

«У наших банков внешние привлечения имеют достаточно стабильную структуру: большая их часть – это средне- и долгосрочные привлечения. Краткосрочных, которые требуют постоянного рефинансирования, относительно немного. Конечно, привлекать ресурсы стало сложнее, но возможности есть. По крайней мере, на данный момент банки удовлетворяют свои потребности в привлечении средств нерезидентов. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, зависит в том числе и от социально-политической составляющей», - сказал специалист Нацбанка.

«Нельзя сказать, что рынки для наших банков закрылись. Полностью они не закрываются практически никогда. Вопрос в цене заемных ресурсов: сейчас она достаточно высокая», - признал Горегляд.

«Инвесторы четко проецируют политическую ситуацию на экономику, оценивают, насколько национальная экономика способна гарантировать возврат долга. И если возникают сомнения, то увеличивается риск-премия, соответственно, и стоимость заемных ресурсов», - поясняет начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка РБ Дмитрий Мурин.

«Это видно по котировкам наших выпусков евробондов, цена которых в августе опустилась ниже номинала и по которым, соответственно, увеличилась доходность. Конечно, по этим выпускам облигаций Министерство финансов заплатит ту цену, которую обозначило при их размещении. Но доходность этих бумаг показывает, по какой цене республика сможет привлекать новые ресурсы. И пока их стоимость для страны растет», - констатировал эксперт.

 
 
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Нацбанк Беларуси утвреждает, складывающая в экономике и финансах страны ситуация не привела к слохопывания внеших ресурных рынков для белорусских банков. Иными...
 
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