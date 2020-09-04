Брусника и Соловьев. Как российские пропагандисты зомбируют белорусов на госТВ

Русская служба Би-би-си рассказывает, как белорусские каналы делают вид, что в стране ничего не происходит. рассказывает, как белорусские каналы делают вид, что в стране ничего не происходит.





Страна для мирной жизни

Телевидение в Беларуси - это три компании: холдинг "Белтелерадиокомпания" (или БТ; основные каналы "Беларусь-1", и "Беларусь-24"), компания "Второй национальный канал" ("Общенациональное телевидение" или ОНТ) и "Столичное телевидение" (телеканал СТВ).





В их дневной сетке ничего необычного: утренние шоу, передачи о здоровье, большая доля краеведческих репортажей и зарисовок, короткие - не больше 20 минут, а обычно пять минут - выпуски новостей





Основной контент - недорогие российские и отечественные сериалы. В одном девушка вышла замуж за сельского парня и скрывает от него, что не умеет доить корову. В другом молодой айтишник приезжает в родной колхоз с желанием его модернизировать, но все его земляки думают, что он сошел с ума или стал наркоманом.





Выпуски новостей всегда начинались с Александра Лукашенко, а потом переходили к местным делам. Например, к подробнейшему репортажу о том, что брусника созрела, у нее много полезных свойств, в лес за ней надо ходить с заряженным телефоном и звонить в государственную лесную службу, если заблудился.





Международная политика освещается по принципу "там все плохо".





"Беларусь-1" рассказал о том, что Великобритания не может найти средства для ремонта исторического моста в лондонском районе Хаммерсмит, и районные власти попросили армию предоставить временные понтоны. Очень много репортажей про природные и техногенные катастрофы в других странах.





Вещание на русском языке доминирует. На белорусском - только некоторые выпуски местных новостей (дороги ремонтируются; котельная открывается; врачи вылечили китаянку).





9 августа в Беларуси прошли выборы президента - и на улицы вышли сотни тысяч человек, протестуя против их результатов. Протесты в той или иной форме продолжаются каждый день.





Перед белорусскими госканалами встала очень сложная задача: вести себя так, будто никаких протестов нет





Не надо раскачивать лодку

На телеканалах время дневных новостей. Аграрии приближаются к намолоту первого миллиона тонн зерна, МАЗ выпустил автомобиль скорой помощи - и все в том же роде.





И вдруг по "Беларуси-24" показывают цеха БЕЛАЗа и говорят, что вопреки "фейкам некоторых телеграм-каналов" завод работает в штатном режиме и никакой забастовки там нет. В это же время на ОНТ такой же короткий сюжет про "бегство за границу представителей богемы". Имеется в виду бывший министр культуры страны Павел Латушко.





Почему завод должен бастовать, какие телеграм-каналы ответственны за фейки, от кого бегут богема и бывший министр - получить из эфира ответы на эти вопросы невозможно.





Проблемы у белорусского государственного телевидения начались в середине августа. Тогда работники БТ и других вещателей попытались бастовать; новости об увольнениях журналистов в знак протеста против игнорирования уличных выступлений приходили каждые несколько часов.





15 августа с коллективом БТ встречались официальные лица. Среди них супруги Эйсмонт, которые де-факто контролируют официальное медиаполе: Наталья - пресс-секретарь Лукашенко, а ее муж Иван (также известен как Михайлов) - председатель госкомпании. Присутствовала и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.





Встреча, судя по репортажам независимых СМИ, оказалась достаточно напряженной. Сотрудники спрашивали, почему государственным каналам не дают рассказывать о происходящем в стране - о жесткости белорусского ОМОНа к протестующим и пыткам, применявшимся к задержанным на митингах, телеканалы не сказали ни слова.





Выходившие с совещания сотрудники рассказывали порталу Tut.by, что на встрече им пытались промыть мозги и просили "не раскачивать лодку". У самого здания начался митинг бывших и действующих журналистов, они требовали дать им говорить правду.





Собеседники РБК из числа бывших и нынешних сотрудников БТ рассказали, что после встречи с Эйсмонт заявления об уходе подали не только ведущие, рассказавшие об этом публично, но и технические работники — операторы, видеоинженеры, монтажеры, рабочие из студий.





"Вежливые" журналисты

21 августа Лукашенко сообщил, что для работы на белорусском ТВ приглашены специалисты из России. "Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают", - заявил он.





Сразу после этого в пуле Лукашенко появились журналисты российской Russia Today - сейчас в стране работают сразу несколько корреспондентов компании. При этом корреспонденты независимых западных СМИ лишились аккредитации МИД Беларуси и, как следствие, возможности работать дальше, оставаясь в правовом поле.





Действующие сотрудники БТ сообщили РБК, что на работу в компании действительно приехали две технические бригады сотрудников RT.





Глава канала Маргарита Симоньян в ответ писала в "Твиттере", что это не так, но "если попросят вежливо", компания готова помочь коллегам в Беларуси.





1 сентября сам Лукашенко в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло публично поблагодарил сотрудников кампании за помощь.





"Вы понимаете, в этот сложный период насколько были важны вы для нас. И то, что вы технически показали, технари ваши и журналисты, и корреспонденты, и прочее, и руководитель ваша. Это очень дорогого стоит", - обратился Лукашенко к Придыбайло.





"Но мы никого не заменяем, прошу обратить внимание", - отреагировал журналист.





"Я знаю, вы работаете, как наши группы. Я абсолютно в теме. Я благодарен вам за эту поддержку", - с улыбкой ответил Лукашенко.





В пресс-службе RT эти слова назвали благодарностью за хорошую работу корреспондентов RT, но о чем именно идет речь, не уточнили.





Иностранные кураторы оппозиции

С приходом RT риторика белорусских гостелеканалов стала более резкой. Еще в первой половине августа они ограничивались цитированием Лукашенко, сейчас же у них на сайтах сюжеты с заголовками вроде "Топ-10 фейков белорусской оппозиции" или "Кто, как и зачем давит на Беларусь?"





Политолог Максим Стефанович в последние месяцы занимался анализом новостей на белорусских госканалах в рамках проекта по мониторингу свободы СМИ "Media.iq".





"У государственного ТВ ранее была определенная устойчивая структура - 30-50% времени обычно отводилось Лукашенко. Далее шёл блок демонстрации достижений государства в социальной сфере, аграрная героика - учитывая значение сельского хозяйства для Лукашенко. К этому иногда добавлялся нарратив государственного патриотизма, официальных праздников и подходов к исторической памяти", - рассказывает он.





По его словам, агрессивный контент присутствовал и раньше. В роли внутреннего врага выступали оппозиция, соцсети в целом и, по мере их развития, телеграм-каналы. С внешним врагом сложнее - до 2008 года им был, в основном, Запад.





"Потом антизападную риторику стали постепенно тушить, в моменты обострений антагонистом становилась Россия, - рассказывает Максим Стефанович. - Но чаще образ внешнего врага оставался максимально размытым - "технологии цветных революций", "иностранные кураторы оппозиции", некие олигархи из России и тому подобное".





По словам Стефановича, уже в первую неделю после выборов риторика обострилась - как обострились и высказывания Лукашенко в этот период.





В конце недели, когда у офисов госканалов шли митинги, интонации госканалов смягчились: появились призывы к диалогу и короткие сюжеты с оппозиционных митингов.





После того, как Лукашенко сказал о приглашении российских специалистов, чтобы "молодежь поучилась", началась информационная война против "русофобской программы оппозиции", Польши, Литвы, Запада в целом.





Канал "Настоящее время" обратил внимание на то, что на белорусском ТВ появились не только российские журналисты, но и контент российских каналов.





Например, 25 августа RT опубликовал интервью с омоновцем, который стал известным после снимка, на котором он разводит руками над лежащим на земле протестующим. Через два дня "Беларусь 1" выпустил запись разговора как эксклюзивную.





"Можно ли сказать, что подобные изменения произошли по причине приезда российских специалистов? Думаю, что это важный, но не единственный фактор, - рассуждает Максим Стефанович. - У госканалов и раньше был определенный набор провластных российских гостей, но теперь поток "антимайданных" мнений просто заполонил весь эфир. Теперь в каждую программу они могут вставить два, три, а то и больше иностранных комментаторов или напрямую показать фрагмент из шоу Владимира Соловьева".





Днем 2 сентября в эфире белорусских госканалов полиция дубинками избивала протестующих. Это были репортажи из Болгарии и Ливана.





Вечером 3 сентября в эфире "Беларуси-24" шла передача "Лесные истории", в ней рассказывали про ежиков. "Иголки - вот главный признак ежа", - говорила ведущая.





Начались новости, Александр Лукашенко встречал российского премьера Михаила Мишустина. "Это [протесты] для нас урок, чтобы по многим вопросам, где мы раньше не могли договориться, мы сейчас договорились", - такую цитату для эфира выбрали на телеканале.





После новостей началась передача об архитектуре - о церквях в готическом стиле в белорусских селах.