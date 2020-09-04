Вопрос единой валюты не обсуждался: о чём говорили Лукашенко и Мишустин









"Я вас разочарую. Нет", — ответил Мишустин на вопрос о том, говорили ли стороны о введении общих денег.





По словам Мезенцева, во время встречи Лукашенко и Мишустин затронули различные аспекты экономического, финансового, культурного и регионального взаимодействия Беларуси и России. Сам посол подчеркнул, что Россия не склоняет Беларусь к ускоренной интеграции, мол, шаги должны быть "равномерными и заинтересованными".





"Ради общего блага, а не чьего-либо одного. Это очень важная цель", — подчеркнул он.



