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Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

04.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Персональные санкции против белорусского президента, по мнению Германии и Франции, приведут к дипломатическим сложностям. За введение таких санкций выступают страны Балтии и Польша




Евросоюз не будет налагать персональные санкции на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный канадский источник сообщал, что США, ЕС и Канада обсуждают введение санкций против Минска из-за спорных итогов президентских выборов и действий силовиков при разгоне протестующих.

По данным немецкого издания, против появления Лукашенко в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что такие ограничения усложнили бы коммуникации с Минском.

Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС пишет, что санкционный список будет опубликован на следующей неделе или чуть позже. При этом собеседник газеты не исключил, что впоследствии список может дополняться.

В конце августа санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония. Белорусский лидер и еще 29 высокопоставленных граждан республики объявили персонами нон грата и запретили въезд в страны Балтии.
 
Теги: Минск
 
 
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Персональные санкции против белорусского президента, по мнению Германии и Франции, приведут к дипломатическим сложностям. За введение таких санкций выступают...
 
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