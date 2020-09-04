Александр Розенбаум решил повременить с концертом в Минске

Концерт известного российского музыканта Александра Розенбаума, запланированный на 10 сентября во Дворце Республики, переносится. Пока на 19 ноября.





Приобретённые билеты остаются действительными, сообщают организаторы.





О причине переноса не сообщатся, но она очевидна. И это не COVID-19. Белорусам нынче не до концертов.