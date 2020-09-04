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Александр Розенбаум решил повременить с концертом в Минске

04.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерт Александра Розенбаума во Дворце Республики переносится

Концерт известного российского музыканта Александра Розенбаума, запланированный на 10 сентября во Дворце Республики, переносится. Пока на 19 ноября. 

Приобретённые билеты остаются действительными, сообщают организаторы.

О причине переноса не сообщатся, но она очевидна. И это не COVID-19. Белорусам нынче не до концертов.
 
 
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Концерт Александра Розенбаума во Дворце Республики переносится
 
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