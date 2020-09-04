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Эксперт: На перевалке в Усть-Луге Беларусь будет терять 600 российских рублей за тонну нефтепродуктов

04.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. российских рублей за тонну, тогда как в Клайпеде — €5,7, то есть в 2,3 раза дешевле, подсчитал глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Его оценку приводит издание «КоммерсантЪ».

Таким образом, только на перевалке Беларусь будет терять 600 российских рублей за тонну. При этом, учитывая свободные мощности в Усть-Луге, порт уже в течение 2021 года сможет перевалить до 3 млн тонн белорусских нефтепродуктов.

В то время как маржа белорусской нефтепереработки в результате нефтяного маневра сокращается, теперь предлагается еще и увеличить стоимость логистики.

«Это возможно только в том случае, если Россия как-то это компенсирует», — считает источник издания.

«КоммерсантЪ» уточняет, что традиционно Беларусь экспортирует 10,5 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе около 6 млн тонн — через порты Прибалтики на мировые рынки, еще 3-3,5 млн тонн — в Украину. Перенаправление потоков из Прибалтики в Россию менее привлекательный для Беларуси вариант, так как расстояние железнодорожной перевозки от основных белорусских НПЗ до Усть-Луги больше, чем до Клайпеды или Вентспилса.
 
 
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Сегодня перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. российских рублей за тонну, тогда как в Клайпеде — €5,7, то есть в 2,3 раза дешевле, подсчитал глава...
 
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