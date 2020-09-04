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Лаевский: Арест Власовой - колоссальный удар по инвестиционному имиджу Беларуси

04.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше 2000 человек, профессионально занятых в различных сферах деятельности — предпринимателей, юристов, экономистов, — подписались в поддержку члена президиума Координационного совета Лилии Власовой, которую пытаются подвести под уголовную статью.




В заявлении указывается, что ее вклад в создание правового государства, уважение законности и формирование правовой культуры в Беларуси сложно переоценить, она всегда была образцом профессионализма и принципиальности.
Действительно, в профессиональном юридическом сообществе Лилия Власова известна как выдающийся юрист в Беларуси, и все шокированы ее задержанием, отметил в разговоре с Office Life адвокат Дмитрий Лаевский.

Я убежден в том, что оснований для задержания Лилии Власовой не имелось. Это задержание — колоссальнейший удар по инвестиционному имиджу Беларуси. Теперь инвесторы явно будут пересматривать свои подходы, поскольку одно из составляющих при принятии решения об инвестировании — это оценка того, в каких условиях работают юристы, выполняющие юридическое сопровождение бизнес-проектов. Я убежден, что в интересах экономики — скорейшее освобождение Лилии Власовой и заверение бизнеса в том, что условия деятельности юристов и предпринимателей будут надлежащими и безопасными.
 
 
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