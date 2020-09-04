Банки уже предлагают по рублевым вкладам 20% годовых! Но кто ж сейчас на это купится?

Мyfin.by разбирался, что происходит. разбирался, что происходит.





После состоявшегося 2 сентября кредитного аукциона Нацбанка стало ясно, что банки начнут гонку за ставками по депозитам в белорусских рублях. В этот день средневзвешенная ставка по предоставлению денег банкам достигла 22,25%, а максимальная ставка, по которой банки готовы были брать деньги у регулятора, докатывалась до значения 27% годовых.





Ниже представлен график ставок по кредитным аукционам Нацбанка, из которого становится ясно, что банкам очень нужны деньги.





Буквально на следующий день банки стали повышать процентные ставки по вкладам в рублях. Если в августе они колебались в пределах 12%-13,75%, то уже сейчас есть предложения депозитов под 20% годовых на 35 дней, а по долгосрочным вкладам ставки переместились в диапазон 13,5%-17%.





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Что это значит?

Нацбанк сдерживает девальвацию белорусского рубля зажиманием ликвидности. Т.е. у банков просто нет свободных рублей, чтобы покупать валюту на бирже. По мнению экспертов, долго в таком режиме работать банковская система не сможет и в конце концов отложенный спрос прорвется на валютный рынок.





Тем временем банки в поисках свободных рублей будут и дальше повышать ставки по рублевым вкладам, в первую очередь – краткосрочным.







