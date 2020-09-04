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Нацбанк: резкого обвала курса национальной валюты не будет, в августе был максимум

04.09.2020 11:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В августе все решили сыграть в «финансовую рулетку

Дмитрий Мурин:

– Беларусь за последние четверть века не раз переживала резкие корректировки обменного курса национальной валюты. В какой-то степени все к этому привыкли, поэтому любой неблагоприятный фактор сопровождается резким ростом девальвационных ожиданий. Но с середины 2010-х проводится совершенно другая монетарная политика, поэтому современная ситуация отличается от того, что складывалось в предыдущие периоды.

В августе ситуация на валютном рынке развивалась достаточно интенсивно. Сложная поствыборная общественно-политическая ситуация вызвала беспокойство у населения к стабильности экономики. И сформировался повышенный, в некоторые дни даже ажиотажный, спрос на валюту. До середины последней декады августа спрос со стороны физических лиц постоянно увеличивался. Затем подключились к массированному приобретению валюты и юридические лица.

Фото: Myfin.by

Причем было четко видно, что этот дополнительный спрос не связан ни с производственной деятельностью предприятий, ни с необходимостью погашать валютные кредиты. Все решили сыграть в «финансовую рулетку». И многие, судя по всему, приобрели валюту по максимальному на текущий момент курсу. В последние дни на торгах уже не заметно значительного превышения спроса над предложением. Поэтому есть надежда, что ситуация на валютном рынке в ближайшем времени стабилизируется.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Резкого обвала курса национальной валюты не будет, а максимум по доллару был в августе. Об этом в интервью газете Беларусь сегодня рассказали члены Правления...
 
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