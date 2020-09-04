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В работе мобильного и фиксированного интернета А1 произошел сбой

04.09.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В работе мобильного интернета от А1 в Минске произошел сбой. Об этом нам сообщили несколько абонентов. В компании подтвердили проблему, затруднения могут быть и с фиксированным доступом в Сеть.


По словам абонентов, на экране смартфонов и других мобильных устройств при включении функции передачи данных от А1 отображается значок 4G или 4G+, но загрузка не происходит. Открыть сайты или, например, обновить переписку в мессенджере не получается. Мы проверили — затруднения есть. Например, пройти тест скорости соединения в приложении Speedtest не вышло.

Мы обратились за комментарием к представителям А1. Вот что нам ответили:

— В настоящее время наблюдаются технические неполадки в предоставлении услуг мобильного и фиксированного интернета. Наши специалисты занимаются устранением проблемы. Приносим извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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