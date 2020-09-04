В пять раз выросло число запросов от белорусских разработчиков на работу в России

Источник материала: Tut.by

Число запросов от белорусских IT-разработчиков на поиск работы в России в августе выросло в пять раз. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рекрутинговые компании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Annie Spratt / Unsplash

До четверти запросов на поиск работы в российской IT-сфере сейчас поступает от разработчиков из Беларуси, тогда как до президентских выборов в стране в начале августа и последовавших за ними протестов эта доля не превышала 5%, рассказали «Коммерсантъ» в рекрутинговой компании Benchmark Executive.

Официально в белорусских IT-компаниях о планах по релокации пока не говорят, но интерес к переезду подтверждают их сотрудники, опрошенные изданием. Отмечается, что этому способствуют не только беспорядки, но и «давление именно на IT-компании».

Напомним, что 13 августа в офисах «Яндекса» и Uber в Минске прошли обыски . Позже «Яндекс» сообщил, что это были представители ГУБОПиК Республики Беларусь. Пресс-служба МВД пока не назвала официальную причину, однако двое источников The Bell утверждают , что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать это им не удалось, говорят оба.

После этого гендиректор владельца сервиса — компании Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал в интервью Forbes, что после новостей об обысках в офисах «Яндекса» компания решила «незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно».

2 сентября в минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обыском сотрудники ДФР. Четверо работников компании сейчас находятся в статусе подозреваемых — по ч. 4 ст. 210 УК РБ «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Однако, как подчеркнул адвокат Антон Гашинский, счета самой компании не заблокированы, и к PandaDoc претензий у государства нет.

По словам гендиректора Benchmark Executive Екатерины Бахаревой, белорусские разработчики также могут рассматривать переезд и из-за опасений по поводу возможного закрытия в стране платежной платформы Payoneer, через которую многие из них традиционно получают зарплату в валюте (с 27 мая Payoneer уже остановила работу с картами пользователей из России, однако продолжила работать на белорусском рынке).

Источники издания подтверждают, что IT-специалисты ищут работу и в России, но большинство все же ориентируются в основном на ЕС. Так, управляющий директор инвесткомпании founders.ai, уроженец Беларуси Михаил Румянцев называет Литву, Эстонию и Польшу. В ЕС и на Украине, по его словам, уже предлагают возможность релокации для белорусских IT-инженеров.

Напомним, что некоторые компании уже вывозили часть своих сотрудников за рубеж на время — из-за проблем с интернетом 9−11 августа.

Однако не факт, что белорусские айтишники будут массово мигрировать именно в РФ — как говорит гендиректор Avanpost Андрей Конусов, в России «весьма спорный инвестиционный климат и не совсем понятные правила игры».

Михаил Румянцев считает, что «если режим останется, то про IT, скорее всего, можно будет забыть», но в целом же «упаднических настроений» в IT-сфере, по его словам, пока нет, разработчики — мобильная группа населения, которая сможет перейти в «серую зону» и работать неофициально.