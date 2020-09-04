Суды над журналистами и цветы в горках соли. 27-й день протестов в стране

Источник материала: Tut.by

4 сентября пройдут суды над журналистами независимых СМИ, которых задержали 1 сентября во время работы на студенческой акции протеста. Во дворах столичных многоэтажек появляются новые инсталляции, несмотря на то, что силовики, коммунальники и прочие структуры активно борются с ними. Во дворике перемен снова появился бело-красно-белый флаг, а рядом с ним — бело-красно-зеленый. В стране продолжаются различные протестные акции и митинги в поддержку Александра Лукашенко. Портал TUT.BY продолжает следить за тем, что происходит в стране. Читайте наш онлайн и будьте в курсе всех событий.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY