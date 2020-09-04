Тоже ушла из Купаловского. Вспоминаем факты о Марте Голубевой, которую не раз видели рядом с Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Исход купаловцев из театра продолжается. Накануне стало известно, что труппу покинула любимица зрителей — молодая, очень популярная актриса и певица Марта Голубева. Марта — украшение самых популярных постановок Купаловского театра, в том числе и музыкальных. Много снимается в российском кино, работает фотомоделью и отказывается давать интервью. Что же скрывает известная красавица? Пробуем узнать из той информации, что находится в открытом доступе в Сети.

«Мая прабабуля, Арыядна, якая пайшла ад нас у 1999, у восені, якая навучыла мяне чытаць, якая казала мне, калі мне было восем ці дзевяць год: „Марта, ты прыгожа пяеш!“. І замаўляла мой самадзейны квіток з картону на мой „канцэрт“ у гасцінай… Спі, бабуля. Я навучылася жыць сумленна», — написала в своем Инстаграме Марта в день ухода из Купаловского (после нашего материала Инстаграм Марты стал закрытым, однако до этого все публикации находились в открытом доступе, - Прим.редакции).

Ей, конечно же, было что терять: актриса играла центральные и самые яркие роли в репертуаре, но, вероятно, внутренние переживания не позволили остаться, когда коллеги уходили.

В Национальном академическом театре имени Янки Купалы рядом с Мартой служат люди родные не только по духу, но и по крови. Упоминаемая в публикации Ариадна Павловна Сорокина — родная сестра знаменитого актера Глеба Глебова (Сорокина), родоначальника знаменитой Купаловской династии, в которую входят народная артистка Зоя Белохвостик , актриса Валентина Гарцуева и другие знаменитые купаловцы.

Прабабушка и прадедушка Марты

Неудивительно, что творческие способности обнаружились у Марты в раннем детстве . Она посещала музыкальную школу по классам фортепиано, скрипки и академического вокала, увлекалась танцами.

— Мне 8 год. Я, з аднаго боку, нічога ня ведаю, з другога — лепш ня ведаць. I чырвоны швэдрык ад пільнай матулі, пад сукенку, каб ня змерзла, і абавязковы бант у валасы, і блакітны фон…і сэрца, у якое яшчэ не пукнулі. І, здаецца, я тут усё разумею пра сябе сучасную, але не магу папярэдзіць.

В итоге судьба привела ее в Белорусскую государственную академию искусств на факультет актерского мастерства, после выпуска из которой ее зачислили в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы. Юной актрисе сразу доверили ведущие роли. Она стала играть Павлинку в одноименном спектакле-визитной карточке театра. А также Зосю в постановке «Пан Тадэуш» и Марысю в «Пинской шляхте».

К чести дебютантки, она достойно справилась с этими непростыми задачами. Помог ранее приобретенный сценический опыт. Все это время, Марта профессионально занималась музыкой. Много выступала и гастролировала в составе знаменитого ВИА Василия Раинчика — «Верасы». Голубева была солисткой коллектива, но потом решила уйти в одиночное плавание по волнам шоу-бизнеса. Она записала несколько песен, на которые были сняты видеоклипы.

Первые роли в кино появились у Марты в 2010-ом. Именно тогда она засветилась в одном из эпизодов детективного сериала «Капитан Гордеев». Потом было еще несколько небольших ролей, в том числе в популярном комедийном сериале на СТС «Полосатое счастье». Танцевальные навыки, полученные в детстве, помогли Марте получить место в драме «Сила любви», где она сыграла главную роль — танцовщицу, которая занимается бальными танцами.

А любителям романтических историй запомнилась работа Марты Голубевой в картине «С чистого листа»: роковая красотка, в которую безнадежно влюблен молодой писатель.

Всего в фильмографии 30-летней актрисы несколько десятков ролей в фильмах и сериалах. Благодаря яркой внешности, Марте Голубевой чаще всего дают роли похитительниц сердец и искательниц легкой жизни.

В театре же — наоборот. Многие постановки с участием Марты носят скорее артхаусный, экспериментальный характер. Одноактный проект «Песнь песней» Юрия Дивакова , созданный на основе библейского текста, стал одним из самых запоминающихся театральных событий Беларуси и одной из лучших актерских работ самой Марты.

— Это очень красивый визуально спектакль, как и все работы Юры Дивакова. Это спектакль, где мы максимально обнажены ― и в прямом, и в переносном смысле. И это спектакль, где все на 100%. Все эмоции и переживания ― они очень чистые, первозданные, первичны. Для меня это не столько отсылка к чему-то библейскому, сколько очень человеческий спектакль, максимально, насколько это может быть. Это спектакль о человеческом существе, которое страдает, любит, хочет, стремится и отторгает.

О личной жизни актрисы известно чуть больше, чем ничего. Она не замужем, а на фото в соцсетях позирует исключительно в компании коллег, друзей или семьи. Правда в прессе время от времени появлялись фото, на которыхна неофициальных мероприятиях: День Независимости в 2008-ом, финал конкурса «Мисс Беларусь-2016» и даже прошлогодний сбор арбузов.

Оставляя за кадром свою интимную жизнь, Марта Голубева громко транслирует свою общественную позицию. Когда магазин Symbal.by испытал проблемы с госорганами из-за своего «неугодного» ассортимента, а простых покупателей, которые стояли в очереди, чтобы сделать покупку, жестоко задержали силовики, Марта написала:

— Людзей затрымалі за тое, что яны стаяць у чарзе ў краму. Любыя Symbal.by, я буду насіць вашую цішотку кожны дзень. У мяне ёсць. І кубачак. Страшэнна хочацца купляць беларускае.

Были и другие посты, которые отражали позицию актрисы по поводу происходящего в стране в период избирательной кампании:

— Пэўным часам хочацца не чуць, не бачыць і не думаць. Але ты чуеш, бачыш і думаеш. Бо твая зямля тут. І яна таксама ўсё бачыць.

Вероятно, логичным продолжением стало увольнение Марты из любимого Купаловского, в компании практически всего творческого коллектива.

— Сёння, 21 жніўня, павінна была адбыцца прэм’ера спектакля «En souvenir de Shagal». Мы працавалі да непрытомленасці. Мы любілі нашу справу. Мы ведалі Марка Шагала, яго жыццё, выпрабаванні і любоў. Спектакль не адбыўся. Мне баліць, баліць так, што не ведаю, як дыхаць. І адзінае, што дае мне моц, гэта думка, што мы любім, і ведаем, што такое дабро, і мы там. Я веру. Я кожную хвіліну прымушаю сябе верыць, што нашая справа будзе жыць. Марк Шагал будзе жыць. Купалаўскі будзе жыць.