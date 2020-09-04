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Каким будет кроссовер Volkswagen Tiguan X? Есть первые изображения

04.09.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минувшим летом Volkswagen поделился сведениями об обновленном кроссовере Tiguan, в гамме которого появились две новые версии («подзаряжаемый» гибрид eHybrid и «горячий» R-вариант). А вот в Китае в семействе обновленного «паркетника» появится еще более интересная модификация с купеобразным силуэтом.


Первыми снимками Tiguan X поделилось СП SAIC-Volkswagen, которое займется выпуском машины. За ее основу взят продающийся в Китае удлиненный Tiguan L, который в Европе известен как Tiguan Allspace, поэтому X-версия заметно крупнее (за исключением высоты в 1,63 м) исходного Tiguan — от носа до хвоста у «паркетника» 4,76 м, а колесная база равна 2,79 м.


На снимках запечатлена топовая версия Tiguan X с пакетом R-Line, включающим более агрессивный обвес, и с двухлитровым турбомотором TSI, который развивает 220 л. с. и 380 Нм крутящего момента. У базовой версии на китайском рынке также будет агрегат 2.0, но с пониженной до 186 л. с. и 330 Нм отдачей. Коробка передач в обоих случаях — 7-ступенчатый «робот», привод — передний или полный (у топ-версии по умолчанию).


Премьера Tiguan X состоится уже 7 сентября, а у китайских дилеров новинка появится до конца года. Про возможность дебюта Tiguan за пределами Поднебесной в компании пока умалчивают.

 
 
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В скором времени в семействе обновленного «паркетника» Volkswagen Tiguan появится версия с купеобразным силуэтом. Правда, пока только в Китае.
 
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