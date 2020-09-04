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Абоненты А1 жалуются на проблемы с интернетом
Источник материала: Onliner
В редакцию Onliner пишут читатели, которые сообщают о проблемах с доступом в интернет у оператора А1. Судя по всему, голосовая связь работает, а сбои касаются мобильного и стационарного интернета. Провайдер подтвердил наличие проблем и принес извинения.
«В настоящее время наблюдаются технические неполадки в предоставлении услуг мобильного и фиксированного интернета. Наши специалисты занимаются устранением проблемы. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в А1.
уличная, всенаправленная, 2G/3G/4G, 10.3 dBi, разъем FME/N-type/SMA/TNC
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В редакцию Onliner пишут читатели, которые сообщают о проблемах с доступом в интернет у оператора А1. Судя по всему, голосовая связь работает, а сбои касаются...
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