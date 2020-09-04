Абоненты А1 жалуются на проблемы с интернетом

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner пишут читатели, которые сообщают о проблемах с доступом в интернет у оператора А1. Судя по всему, голосовая связь работает, а сбои касаются мобильного и стационарного интернета. Провайдер подтвердил наличие проблем и принес извинения.

«В настоящее время наблюдаются технические неполадки в предоставлении услуг мобильного и фиксированного интернета. Наши специалисты занимаются устранением проблемы. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в А1.