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Абоненты А1 жалуются на проблемы с интернетом

04.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner пишут читатели, которые сообщают о проблемах с доступом в интернет у оператора А1. Судя по всему, голосовая связь работает, а сбои касаются мобильного и стационарного интернета. Провайдер подтвердил наличие проблем и принес извинения.

«В настоящее время наблюдаются технические неполадки в предоставлении услуг мобильного и фиксированного интернета. Наши специалисты занимаются устранением проблемы. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в А1.

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В редакцию Onliner пишут читатели, которые сообщают о проблемах с доступом в интернет у оператора А1. Судя по всему, голосовая связь работает, а сбои касаются...
 
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