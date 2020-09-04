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Еще один «Мандарин». В Лошице построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Источник материала: Onliner
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начнут строить в Лошице в 2021 году. Об этом агентству «Минск-Новости»
— Строительство ФОКа должны начать в 2021 году. Заказчик определен — ГП «Аква-Минск». Решается вопрос о финансировании этого объекта, в частности, привлечении кредитных средств.
По замыслу проектировщиков, лошицкий ФОК будет похож на ФОК «Мандарин» в Заводском районе: в нем будет бассейн, спортивные залы, банный комплекс, объекты общественного питания.
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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начнут строить в Лошице в 2021 году. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал председатель Минского городского...
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