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Еще один «Мандарин». В Лошице построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

04.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начнут строить в Лошице в 2021 году. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

— Строительство ФОКа должны начать в 2021 году. Заказчик определен — ГП «Аква-Минск». Решается вопрос о финансировании этого объекта, в частности, привлечении кредитных средств.

По замыслу проектировщиков, лошицкий ФОК будет похож на ФОК «Мандарин» в Заводском районе: в нем будет бассейн, спортивные залы, банный комплекс, объекты общественного питания.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начнут строить в Лошице в 2021 году. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал председатель Минского городского...
 
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