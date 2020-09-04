Еще один «Мандарин». В Лошице построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Источник материала: Onliner

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начнут строить в Лошице в 2021 году. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

— Строительство ФОКа должны начать в 2021 году. Заказчик определен — ГП «Аква-Минск». Решается вопрос о финансировании этого объекта, в частности, привлечении кредитных средств.

По замыслу проектировщиков, лошицкий ФОК будет похож на ФОК «Мандарин» в Заводском районе: в нем будет бассейн, спортивные залы, банный комплекс, объекты общественного питания.