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В России начали продавать Lada Largus Cross Quest. Что это такое?
Источник материала: Onliner
Российские дилеры Lada начали продажи спецверсии универсала Largus Cross Quest. Сообщается, что стоимость пятиместной версии модели составляет 841,9 тыс. российских рублей, семиместная модификация обойдется в 864,9 тыс. рублей. Агентство
Выгода на дополнительное оборудование для Largus Cross Quest по сравнению с ценой на аналогичный пакет опций в розницу составит до 20%. Универсал Lada Largus Cross в специальном исполнении Quest получил новые эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Сами кресла обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи.
Внешне отличить Lada Largus Cross Quest можно по новым колесным дискам. Комбинация черного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц, что гармонирует с защитным обвесом кузова, присущим модификации Cross. Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии. Кроме того, Largus Cross в специальном исполнении Quest получил улучшенную шумоизоляцию.
бежевый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
белый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
белый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Российские дилеры Lada начали продажи спецверсии универсала Largus Cross Quest. Сообщается, что стоимость пятиместной версии модели составляет 841,9 тыс. российских рублей,...
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