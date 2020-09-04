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В России начали продавать Lada Largus Cross Quest. Что это такое?

04.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российские дилеры Lada начали продажи спецверсии универсала Largus Cross Quest. Сообщается, что стоимость пятиместной версии модели составляет 841,9 тыс. российских рублей, семиместная модификация обойдется в 864,9 тыс. рублей. Агентство «Автостат» узнало подробности о данном проекте.

Выгода на дополнительное оборудование для Largus Cross Quest по сравнению с ценой на аналогичный пакет опций в розницу составит до 20%. Универсал Lada Largus Cross в специальном исполнении Quest получил новые эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Сами кресла обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи.

Внешне отличить Lada Largus Cross Quest можно по новым колесным дискам. Комбинация черного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц, что гармонирует с защитным обвесом кузова, присущим модификации Cross. Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии. Кроме того, Largus Cross в специальном исполнении Quest получил улучшенную шумоизоляцию.

LADA Largus I, 2018 г.в., 67 000 км
бежевый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
19 706 р.
7450$ / 6305€
LADA Largus I, 2015 г.в., 189 012 км
белый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
18 513 р.
6999$ / 5923€
LADA Largus I CROSS, 2018 г.в., 32 066 км
белый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
23 409 р.
8850$ / 7489€
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Российские дилеры Lada начали продажи спецверсии универсала Largus Cross Quest. Сообщается, что стоимость пятиместной версии модели составляет 841,9 тыс. российских рублей,...
 
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