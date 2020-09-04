В России начали продавать Lada Largus Cross Quest. Что это такое?

Источник материала: Onliner

Российские дилеры Lada начали продажи спецверсии универсала Largus Cross Quest. Сообщается, что стоимость пятиместной версии модели составляет 841,9 тыс. российских рублей, семиместная модификация обойдется в 864,9 тыс. рублей. Агентство «Автостат» узнало подробности о данном проекте.

Выгода на дополнительное оборудование для Largus Cross Quest по сравнению с ценой на аналогичный пакет опций в розницу составит до 20%. Универсал Lada Largus Cross в специальном исполнении Quest получил новые эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Сами кресла обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи.

Внешне отличить Lada Largus Cross Quest можно по новым колесным дискам. Комбинация черного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц, что гармонирует с защитным обвесом кузова, присущим модификации Cross. Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии. Кроме того, Largus Cross в специальном исполнении Quest получил улучшенную шумоизоляцию.