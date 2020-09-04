Два Lexus и Range Rover в разобранном виде попытались перевезти через границу

Источник материала: Onliner

Раскрыта схема незаконного перемещения через таможенную границу двух легковых автомобилей Lexus XR 450H (2017 г. в.) и одного Range Rover (2018 г. в.), сообщает ГТК. Автомобили, которые находятся в розыске Интерпола, перемещались частями в разобранном виде в Таджикистан.









«DAF таджикской фирмы-перевозчика, в котором находилось три кузова от автомобилей, следовал из Литвы через пункт пропуска „Бенякони“, — рассказали таможенники. — Оперативники выявили грузовик с использованием возможностей системы управления и анализа рисками. Направили кузова на экспертизу. Сотрудники ГКСЭ установили, что VIN подвергались изменению: рельеф всех знаков удален, а маркируемая панель окрашена. Удалось определить и первичные номера кузовов. По ним и выяснилось, что авто находятся в розыске по линии Интерпола».











В июне были изъяты запасные части к данным автомобилям, которые ввозились через пункт пропуска «Каменный Лог». Материалы проверки по факту незаконного перемещения кузовов направлены в ОВД для проведения дальнейших мероприятий.





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