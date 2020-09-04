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Провайдеры вот-вот начнут блокировать иностранные DNS для госучреждений. Зачем?

04.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Байнет опять всколыхнула новость о блокировке иностранных DNS. Поводом для этого стало сообщение провайдера «Деловая сеть». Компания предупредила, что с 15 сентября заблокирует иностранные DNS-серверы для своих клиентов в лице государственных учреждений. Чем это чревато для простых пользователей? Пока ничем.

В прошлый раз проблема всплывала в конце июня, когда в сети начали активно обсуждать приказ Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь «Об изменении приказов Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. №60 и от 17 декабря 2010 г. №92». Тогда же выяснили, что приказ обязан к соблюдению еще с 1 апреля 2020 года. Однако активно обсуждать его начали летом и вот теперь — в начале осени.

О том, зачем понадобилось блокировать зарубежные DNS, мы разговаривали с основателем провайдера Unet Владимиром Волосенковым. Полное интервью можете почитать по ссылке, а здесь напомним основные моменты:

  • Запрет на использование зарубежных DNS-серверов касается только госорганов и подчиненных им организаций.
  • Скорее всего, причина такого решения — необходимость обеспечения работоспособности государственной инфраструктуры в случае намеренного нарушения работы со стороны внешних сервисов.
  • На уровне обычных пользователей блокировок DNS пока не запланировано.
  • Если же ситуация затронет частных пользователей, то современные браузеры и мессенджеры смогут легко преодолеть ограничения.
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Теги: Новости
 
 
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Байнет опять всколыхнула новость о блокировке иностранных DNS. Поводом для этого стало сообщение провайдера «Деловая сеть». Компания предупредила, что с 15 сентября...
 
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