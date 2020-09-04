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Провайдеры вот-вот начнут блокировать иностранные DNS для госучреждений. Зачем?
Источник материала: Onliner
Байнет опять всколыхнула новость о блокировке иностранных DNS. Поводом для этого стало
В прошлый раз проблема всплывала в конце июня, когда в сети начали активно обсуждать приказ Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь «Об изменении приказов Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. №60 и от 17 декабря 2010 г. №92». Тогда же выяснили, что приказ обязан к соблюдению еще с 1 апреля 2020 года. Однако активно обсуждать его начали летом и вот теперь — в начале осени.
О том, зачем понадобилось блокировать зарубежные DNS, мы разговаривали с основателем провайдера Unet Владимиром Волосенковым. Полное интервью можете почитать по
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1167 Mbps, 4xGigabit LAN, 1xWAN
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Байнет опять всколыхнула новость о блокировке иностранных DNS. Поводом для этого стало сообщение провайдера «Деловая сеть». Компания предупредила, что с 15 сентября...
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