Провайдеры вот-вот начнут блокировать иностранные DNS для госучреждений. Зачем?

Источник материала: Onliner

Байнет опять всколыхнула новость о блокировке иностранных DNS. Поводом для этого стало сообщение провайдера «Деловая сеть». Компания предупредила, что с 15 сентября заблокирует иностранные DNS-серверы для своих клиентов в лице государственных учреждений. Чем это чревато для простых пользователей? Пока ничем.

В прошлый раз проблема всплывала в конце июня, когда в сети начали активно обсуждать приказ Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь «Об изменении приказов Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. №60 и от 17 декабря 2010 г. №92». Тогда же выяснили, что приказ обязан к соблюдению еще с 1 апреля 2020 года. Однако активно обсуждать его начали летом и вот теперь — в начале осени.

О том, зачем понадобилось блокировать зарубежные DNS, мы разговаривали с основателем провайдера Unet Владимиром Волосенковым. Полное интервью можете почитать по ссылке , а здесь напомним основные моменты:

Запрет на использование зарубежных DNS-серверов касается только госорганов и подчиненных им организаций.

Скорее всего, причина такого решения — необходимость обеспечения работоспособности государственной инфраструктуры в случае намеренного нарушения работы со стороны внешних сервисов.

На уровне обычных пользователей блокировок DNS пока не запланировано.

Если же ситуация затронет частных пользователей, то современные браузеры и мессенджеры смогут легко преодолеть ограничения.