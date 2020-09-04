В Жлобине за акции солидарности или за их поддержку судят семьями

3 сентября в Жлобине прошли суды за акции солидарности или за причастность к ним. Причем сейчас судят целыми семьями.

Так, 31 августа судили музыканта Александра Мамая. Его наказали за перформанс арестом на 12 суток. Акцию расценили как «несанкционированное мероприятие».

3 сентября суд Жлобинского района наказал арестом на 8 суток Владимира Мамая, отца Александра. Его также обвинили в участии в несанкционированном мероприятии.

4 сентября будут судить дядю музыканта, Михаила Мамая, — также за «несанкционированное мероприятие». Об этом БелаПАН сообщила жительница Жлобина Лиана Шуба, которая присутствовала на судах.

3 сентября суд Жлобинского района рассматривал административные протоколы, составленные в отношении супругов Ткачевых — Илоны и Валерия. Их дела отправили на доработку в милицию.

Также в Жлобине судили Ивана Индрилюнаса. «В Жлобине проходила женская акция, и Иван принес и раздал девушкам цветы, так как восхищался ими. Ему кто-то в обмен на цветы дал шарик. Вот его судили за несанкционированное мероприятие», — рассказала Шуба. Заседание по делу Индрилюнаса перенесли на 10 сентября.

Инга Гирилович собирала подписи за отзыв депутата Палаты представителей. Ей также вменили «несанкционированное мероприятие» и наказали штрафом в 10 базовых величин.

Житель Жлобина Алексей Авдеев привез воду на женскую акцию солидарности, его суд наказал штрафом в 20 базовых величин за «несанкционированное мероприятие».

Также в Жлобине 3 августа задержали Петра Карабанова. «Его арестовали перед выборами, дали «сутки». Но когда жители Жлобина после выборов потребовали у властей выпустить на свободу административно задержанных, то всех отпустили, в том числе и Петра Карабанова. Сейчас его отправили «досиживать» 8 суток, и еще ему «выписали», насколько мы знаем, 15 «новых» суток», — уточнила Лиана Шуба.