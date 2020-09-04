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В Иваново россиянин ранил милиционера

04.09.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне в Иваново при задержании 54-летнего россиянина был ранен сотрудник уголовного розыска.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, получив оперативную информацию о ранее судимом гражданине РФ, который намеревался прибыть в Иваново для совершения особо тяжкого преступления, оперативники прибыли для задержания на вокзал.

Подозреваемый «оказал активное сопротивление: достал из потайного кармана нож и набросился на правоохранителей. Проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди получил один из сотрудников».

У него в рюкзаке, отметила представитель МВД, находились топор, черная маска, отмычки и продукты питания, что «свидетельствует о намерениях мужчины заниматься противоправной деятельностью».

По данным милиции, мужчина «ранее совершил преступление и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из страны, а также неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства».

Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

 
 
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Накануне в Иваново при задержании 54-летнего россиянина был ранен сотрудник уголовного розыска.
 
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