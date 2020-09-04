Доллар и евро падают утром в пятницу

Американская и европейская валюты теряют в весе на открытии торгов на БВФБ 4 сентября.

По данным на 10:40 доллар теряет 0,0062 пункта и торгуется на 2,6389 белорусского рубля, а евро на 0,0008 пункта — 3,1248 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь растет на 0,0008 пункта — 3,5095 белорусского рубля за 100 российских.