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Доллар и евро падают утром в пятницу
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты теряют в весе на открытии торгов на БВФБ 4 сентября.
По данным на 10:40 доллар теряет 0,0062 пункта и торгуется на 2,6389 белорусского рубля, а евро на 0,0008 пункта — 3,1248 белорусского рубля.
Российский рубль в свою очередь растет на 0,0008 пункта — 3,5095 белорусского рубля за 100 российских.
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Американская и европейская валюты теряют в весе на открытии торгов на БВФБ 4 сентября. По данным на 10:40 доллар теряет 0,0062 пункта и торгуется на 2,6389 белорусского...
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