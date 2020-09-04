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Германия, Франция и Италия против включения Лукашенко в санкционный список

04.09.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкое издание Die Welt.

Германия, Франция и Италия против включения Лукашенко в санкционный список

По информации источников, за такой вариант выступают Германия, Франция и Италия. Представители этих стран придерживаются мнения, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах. Введение же персональных санкций против Лукашенко может этому помешать.

На включении Лукашенко в санкционный список настаивают страны Балтии и Польши. Литва, Латвия и Эстония уже утвердили совместный список из 30 белорусских чиновников, которым запрещен въезд на территорию этих стран. Лукашенко входит в этот список под первым номером.

 
 
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Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза.
 
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