Германия, Франция и Италия против включения Лукашенко в санкционный список

Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкое издание Die Welt .





По информации источников, за такой вариант выступают Германия, Франция и Италия. Представители этих стран придерживаются мнения, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах. Введение же персональных санкций против Лукашенко может этому помешать.