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Германия, Франция и Италия против включения Лукашенко в санкционный список
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкое издание
По информации источников, за такой вариант выступают Германия, Франция и Италия. Представители этих стран придерживаются мнения, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах. Введение же персональных санкций против Лукашенко может этому помешать.
На включении Лукашенко в санкционный список настаивают страны Балтии и Польши. Литва, Латвия и Эстония уже
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Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза.
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