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В Верховной раде Украины развесили бело-красно-белые флаги
Источник материала: Навiны
В зале парламента Украины развесили бело-красно-белые флаги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале заседания представители «Слуги народа», «Батькивщины», «Европейской солидарности», «Голоса» выступили с заявлениями в поддержку Беларуси и проведения свободных выборов.
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В зале парламента Украины развесили бело-красно-белые флаги.
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