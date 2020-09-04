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МВД рассказало о количестве участников на акциях за и против власти
04.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. МВД Беларуси рассказало, сколько человек участвовало в массовых акциях в поддержку и против действующей власти, статистику ведомство опубликовало в пятницу.
Из опубликованных данных следуют, что массовых мероприятий "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" было меньше, но они стали более многочисленными.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 20 массовых мероприятий во всех регионах страны, в которых участвовало около 10 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Одновременно в девяти населенных пунктов страны прошли 30 протестных акций, в которых приняли участие, по оценке МВД, около 850 человек.
Сообщается, что в Минске сбор граждан был отмечен в 18 местах, в том числе у зданий МВД, СК, УВД Миноблисполкома.
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях было задержано 26 человек, семеро из них были оставлены под стражей до рассмотрения дел в суде.
После президентских выборов 9 августа, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались
Позднее сторонники президента также стали собирать свои уличные акции. В одной из первых, которая состоялась на площади Независимости 16 августа,
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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях было задержано 26 человек, семеро оставлены под стражей до рассмотрения дел в суде.
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