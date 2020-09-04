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МВД рассказало о количестве участников на акциях за и против власти

04.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. МВД Беларуси рассказало, сколько человек участвовало в массовых акциях в поддержку и против действующей власти, статистику ведомство опубликовало в пятницу.

Из опубликованных данных следуют, что массовых мероприятий "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" было меньше, но они стали более многочисленными.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 20 массовых мероприятий во всех регионах страны, в которых участвовало около 10 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Одновременно в девяти населенных пунктов страны прошли 30 протестных акций, в которых приняли участие, по оценке МВД, около 850 человек.

Сообщается, что в Минске сбор граждан был отмечен в 18 местах, в том числе у зданий МВД, СК, УВД Миноблисполкома.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях было задержано 26 человек, семеро из них были оставлены под стражей до рассмотрения дел в суде.

После президентских выборов 9 августа, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые выступления несогласных с оглашенными итогами выборов. Первые выступления были жестко подавлены, после чего к требованиям новых честных выборов добавилось требование прекратить насилие в отношении граждан.

Позднее сторонники президента также стали собирать свои уличные акции. В одной из первых, которая состоялась на площади Независимости 16 августа, принял участие глава государства. Накануне один из заметных митингов сторонников Александра Лукашенко состоялся у Дворца железнодорожников в Минске. Участники выступали под лозунгами: "Любимую не отдадим", "Я, мы – Батька", "За Беларусь". На площадке у дворца звучали песни о Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях было задержано 26 человек, семеро оставлены под стражей до рассмотрения дел в суде.
 
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