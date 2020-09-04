Кабмин Германии прокомментировал заявление Лукашенко о Навальном

Источник материала: Ежедневник

publizist.ru

Кабмин Германии опроверг заявления Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального.

Президент Беларуси в четверг рассказал премьер-министру России, Михаилу Мишустину, что белорусская разведка «перехватила разговор между Варшавой и Берлином».

Утверждение Александра Лукашенко о том, что «отравление» Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности. Об этом заявил ТАСС представитель германского правительства.

«Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой», – заявили в кабмине и отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям «нечего добавить».