Депутат Воронецкий встретился с избирателями и дал понять, что отмалчиваться не намерен

Источник материала: Ежедневник

tut.by

3 сентября депутат парламента Валерий Воронецкий встретился с избирателями. Он дал понять, что отмалчиваться и по поводу выборов, прозрачность которых «вызывает сомнения», и по поводу разгона мирных акций и пыток со стороны силовиков, не намерен.

Валерий Воронецкий заседает в парламенте второй срок и говорит, что никогда не отказал ни одному избирателю, который к нему обратился.

Валерий Иосифович в прошлом дипломат, и он умеет говорить с людьми. Да, в некоторых вопросах Воронецкий пытался смягчить риторику «дипломатическими» формулировками, но в целом отвечал на все вопросы граждан, фиксировал каждый запрос и обещал включиться в рамках своих полномочий.

Диалог с избирателями опубликовал tut.by.

— Мы все — граждане Беларуси, и нам небезразлична судьба нашей страны и то, что с ней происходит, — заявил депутат. — У каждого из нас есть свое видение развития. Но самое главное — мы любим свою Беларусь, свой дом. И хотим, чтобы мы, наши дети и внуки жили в стране, чувствуя себя в полной безопасности, понимая, что наша свобода и чувство достоинства уважается. К сожалению, произошла ситуация, когда потребности общества, видение современного развития страны вошли в противоречие со сложившимися общественными отношениями, которым лет 20−25, и для нашего XXI века это очень большой срок. Это несоответствие вылилось в острый кризис, который мы все переживаем. Триггером кризиса и проявления конфликта явилось то, как были проведены выборы. Я думаю, что абсолютное большинство разделяет подход, что выборы не вызывают доверия у граждан.

У избирателей вопросы и по поводу итоговых результатов, тысячи людей поставили подписи под обращением уже в правоохранительные органы о том, что они голосовали за Светлану Тихановскую, а ей в итоговом протоколе написали ничтожно низкие цифры, но и этому заявлению обоснованной правовой оценки никто не дал. Воронецкий пообещал, что проанализирует нарушения, которые зафиксировали наблюдатели, и от своего имени обратится в Центризбирком.

— Конституция возлагает всю ответственность за проведение выборов на ЦИК. Практически наше законодательство не дает возможности для граждан и наблюдателей подать апелляцию на решения комиссии, — заявил депутат. — Однозначно законодательство о выборах должно быть кардинально изменено, оно должно соответствовать требованиям, которые предъявляются международными организациями, чтобы мы были уверены, что наши голоса не пропали, их не украли. Над этим нужно обязательно работать. Об этом давно говорилось по линии БДИПЧ ОБСЕ. К сожалению, мы не сумели своевременно внести эти изменения. И на законодательной власти (парламент. — Прим. TUT.BY), и на мне лично лежит за это ответственность.

Воронецкий подчеркнул: граждане имели право на то, чтобы возмутиться тем, как был организован избирательный процесс.

— Люди имеют право на мирный протест, это очевидно, — заявил он. — В сознании любого представителя власти должно быть понимание, что эта страна, эта земля принадлежит народу. Когда-то наши предки отстаивали ее с кровью и потом, защищали ее, чтобы мы, потомки, жили на земле, будучы гаспадарамі, па-беларуску кажучы. Народ — источник власти, народ имеет все основания определять, как жить на этой земле. Я солидарен с тем, что, если люди возмущены (тем, как были проведены выборы. — Прим. TUT.BY), они имеют право свой протест вылить и показать государству — мы не согласны, мы — народ, хозяин на этой земле.

Однако власть, как заметил Воронецкий, вместо того чтобы с пониманием отнестись к мнению народа и пойти с ним на диалог, «к сожалению, продемонстрировала силу».

— Мы видим, что была пройдена красная черта, за которую переходить нельзя, потому что Конституция гарантирует нам, гражданам, уважение к нашему достоинству, и категорически не допускает унижения, а тем более пыток и насилия. Когда мы смогли получить доступ в интернет, мы увидели много фактов, прямого беспредела, который творился в отношении наших детей. Я говорю про себя, про свой возраст, это наши дети. Это не могло не вызвать соответствующей реакции. И могу сказать, что мало есть людей, которые не переживают за то, что произошло. Я сам 12 августа публично, в той форме, в которой мог это сделать (Воронецкий написал на своей странице в фейсбуке, что осуждает насилие. — Прим. TUT.BY), призвал государство остановить раскручивание пружины насилия, потому что на кону будущее нашего государства.

Депутат считает, что пик напряжения прошел и сейчас от исполнительной власти, депутатов, силовиков нужен «прямой разговор со своими людьми».

— В этой связи недопустимы действия, которые дальше подливают масло в огонь, а мы сегодня видим, что происходило на студенческих протестах, что происходит с журналистами, которых в нарушение закона задерживают за их профессиональную деятельность, что происходит с архиепископом Кондрусевичем, который не может въехать в страну. Все это не способствует успокоению ситуации, это создает новое напряжение. Такого быть не должно.

Второй блок встречи был посвящен насилию со стороны силовиков.

Впечатлительных людей и детей попросили выйти из зала, на экран вывели видео, как правоохранители и военнослужащие бьют задержанных, стреляют в них, содержат их во дворе РУВД на земле лицом в землю.

Слово берет житель Серебрянки, заводчанин Константин Шеструк, ему 54 года. Он был очевидцем задержания людей возле стелы 10 августа.

Мужчина подробно рассказал, как на его глазах хватали всех, кто попался под руку, и бросали в автозаки.

— Я считаю, что это автогеноцид (внутренний геноцид. — Прим. TUT.BY), часть народа уничтожает другую часть. Это был специальный замес, чтобы измазать кровью этих силовиков, а может, и нас. Я за ту молодежь, которая там (на протестах — Прим. TUT.BY), а я здесь, — сдерживая слезы, сказал Константин.

Дальше слово взял пострадавший от действий силовиков Андрей Вершеня, ему 37 лет. Вечером 9 августа он, как и другие люди, несогласные с тем, как провели выборы в Беларуси, вышел к стеле. Застал разрывающиеся гранаты и поскорее уехал. Задержали его в ночь с 11 на 12 августа, когда он ехал на машине возле универсама «Рига». О том, что там проходит протест, говорит, не знал, и когда он отвозил товарища, в том районе, кроме силовиков, вообще никого не было.

— Меня вытащили из машины. Они кричали: «С…а! Животное! Сколько тебе заплатили?». В автозаке у меня отбивали мясо от костей, говорили, что в лес завезут и расстреляют. При переходе из первого автозака во второй заставляли нас кричать: «Я люблю ОМОН!».

Что было дальше, Андрей не помнит, потому что его били так, что он потерял сознание, очнулся уже на Окрестина.

— Меня били, чтобы я пришел в сознание, — говорит он. — Когда забрали на скорой, правую ногу я не чувствовал.

— У меня только один вопрос: за что и кто за это ответит? — спросил у депутата пострадавший. — Я написал заявление в СК неделю назад, до сих пор нет никакого ответа. И у других людей, с которыми я общаюсь по этой теме, тоже.

Воронецкий заявил, что готов взять это дело на контроль, направить запросы в Следственный комитет и прокуратуру.

— А потом уже с учетом ответов вместе поработаем над вашей историей для того, чтобы виновные были наказаны. Закон у нас один для всех.

Избиратели пригласили на встречу адвоката Максима Конона, его подзащитный Виталий Прокопьев — один из потерпевших от действий силовиков. Был задержан возле ДК МАЗ, куда пришел дождаться итоговый протокол голосования, в итоге оказался на Окрестина, где его жестоко избивали и требовали подписать протокол, обязательство больше не ходить на митинги. Но он не подписал ни одного документа, поскольку не считал себя хоть в чем-то виновным.

По словам адвоката, в районных отделах Следственного комитета заявления от потерпевших граждан принимают и «рядовые сотрудники негодуют, что уголовные дела не возбуждаются».

— На мой взгляд, недостаточно возбудить дело за превышение власти и служебных полномочий, — считает Максим Конон. — Должно быть возбуждено дело по статье, по которой у нас никогда еще не было дел, — статья 128 Уголовного кодекса — преступления против безопасности человечества, поскольку речь идет о пытках из политических соображений. И по этому преступлению нет сроков давности.

По словам адвоката, запрос на справедливость в обществе велик.

— Чем больше проходит времени, тем больше растет народное негодование. Лично я хочу, чтобы все произошло по закону, чтобы в дальнейшем не повторилась эта ситуация. Знаете, что сейчас многие говорят? Что не хотят растить детей в обществе, где они будут бояться сотрудников милиции. Я считаю, что в правоохранительных органах больше 80% — честные и порядочные люди. Но поскольку нет реакции на заявления потерпевших, мнение общества склоняется к тому, что чуть ли не все они являются негодяями. И если не последует никакой реакции власти, люди будут верить, что это так.

Максим Конон заявил, что, по его данным, на конец августа в Московский РОСК поступило более 400 заявлений от потерпевших, в Заводской РОСК — более 300. Всего, считает адвокат, в следственные органы поступило более тысячи заявлений.

Адвокат призвал Воронецкого ходатайствовать перед СК поднять всю эту информацию, дать правовую оценку действиям виновных силовиков.

Валерию Воронецкому также задали вопрос по поводу работы межведомственной комиссии, которая должна оценить действия силовиков, причастных к избиению и пыткам в отношении граждан. В комиссию, напомним, вошли представители МВД, СК, Генпрокуратуры, Госкомитета судебных экспертиз и депутат парламента.

— Создана межведомственная комиссия, прошло 3 недели после убийства, но никто не задержан, не возбуждено ни одного уголовного дела, — отметили избиратели.

Воронецкий честно признался, что о деятельности этой комиссии ничего не знает. Впрочем, как и все белорусы.

— По правде говоря, сегодня депутаты, сам парламент, не проинформированы о ее деятельности комиссии, — отметил Валерий Иосифович. — В ее состав, насколько мне известно вошел, один депутат парламента, член комиссии по национальной безопасности.

Пока одни избиратели кричали, другие, из числа организаторов встречи, пытались погасить эмоции и предлагали налаживать контакты с властью и конкретно с депутатом, который заявил, что готов помогать. Впрочем, негативные эмоции были, скорее, в адрес исполнительной власти, а не конкретно Воронецкого. Его как раз благодарили за то, что он хотя бы пытается говорить с людьми и решать их вопросы. На это депутат отвечал, что обществу нужен диалог: парламент, по мнению Валерия Воронецкого, к этому уже готов, другим ветвям власти еще нужно созреть.