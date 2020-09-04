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Разоблачена витебская ОПГ, оформившая на пьяниц кредиты на сумму 150 000 долларов
Источник материала: Партизан
Организованная преступная группа из 15 человек разоблачена в Витебске, злоумышленники занимались махинациями с кредитами и успели заработать почти 400 000 рублей.
Задержание членов ОПГ в Витебске. Кадр из оперативного видео
Как уверяют в 7-го управлении по Витебской области ГУБОПиК МВД, криминальное сообщество сколотили 33-летний и 39-летний витебляне. С апреля 2019 года ОПГ занималась мошенничеством при оформлении в кредит дорогостоящей бытовой техники и мобильных телефонов.
Злоумышленники подыскивали злоупотребляющих спиртным людей и за небольшое вознаграждение использовали их паспорт для приобретения в кредит или рассрочку гаджетов. Владельца паспорта уверяли, что будут рассчитываться с банком, однако и не думали платить, а полученную технику перепродавали.
ОПГ постоянно наращивала количество членов, также росли и обороты преступной деятельности. Когда участников группы задержали, в ее послужном списке значилось уже более 180 криминальных эпизодов.
Часть полученных преступным путем денег члены банды успели потратить на покупку автомобилей. Следственный комитет возбудил в отношении участников ОПГ 30 уголовных дел, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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Организованная преступная группа из 15 человек разоблачена в Витебске, злоумышленники занимались махинациями с кредитами и успели заработать почти 400 000 рублей.
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