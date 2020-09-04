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«Мишустин с мукой слушает то, что несет батька». Глеб Павловский — о переговорах Минска и Москвы
Источник материала: Партизан
От "сенсации" по поводу отравления Навального, которую Лукашенко преподнес Мишустину, российскому премьеру было неловко.
Политолог Глеб Павловский назвал "сенсацию" о перехвате белорусскими спецслужбами разговора Ангелы Меркель с Варшавой "деревенскойй постановкой.
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От "сенсации" по поводу отравления Навального, которую Лукашенко преподнес Мишустину, российскому премьеру было неловко.
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