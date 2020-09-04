ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко показал свою коллекцию картин

04.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вчера во Дворце Независимости он показал ее российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

Лукашенко показал свою коллекцию картин

Войдя в один их холлов дворца Независимости, Лукашенко подвел российского премьера к картинам и стал рассказывать:
 
— Вот моя школа, одно из зданий, вот дом, где я рос с мамой.
 
Кстати, родительский дом Александра Лукашенко, по его собственным словам, сейчас переделан и отличается от того, что  был раньше.

Но особую гордость у Александра Григорьевича вызывает холст с криницей:
 
— Дед мой, в 1917-м году построил эту криницу. Через 100 лет я нашел сруб в земле. Вытащил оттуда сруб. 
 
Кстати, криница про которую рассказывает Лукашенко называется «Трофимова купель». Трофимом звали деда Александра Лукашенко.
 
Между прочим, криница эта — с купелью. Лукашенко водил туда окунаться президента России Владимира Путина и экс-премьера России Дмитрия Медведева.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера во Дворце Независимости он показал ее российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.
 
Новости дня
Новости разные
 
По инициативе милиции. Следующий матч «Крумкачы» проведут без зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика