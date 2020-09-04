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Лукашенко показал свою коллекцию картин
Источник материала: Партизан
Вчера во Дворце Независимости он показал ее российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.
Войдя в один их холлов дворца Независимости, Лукашенко подвел российского премьера к картинам и стал рассказывать:
— Вот моя школа, одно из зданий, вот дом, где я рос с мамой.
Кстати, родительский дом Александра Лукашенко, по его собственным словам, сейчас переделан и отличается от того, что был раньше.
Но особую гордость у Александра Григорьевича вызывает холст с криницей:
— Дед мой, в 1917-м году построил эту криницу. Через 100 лет я нашел сруб в земле. Вытащил оттуда сруб.
Кстати, криница про которую рассказывает Лукашенко называется «Трофимова купель». Трофимом звали деда Александра Лукашенко.
Между прочим, криница эта — с купелью. Лукашенко водил туда окунаться президента России Владимира Путина и экс-премьера России Дмитрия Медведева.
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Вчера во Дворце Независимости он показал ее российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.
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