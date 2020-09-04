Новые свидетельства с Окрестина: кто эти якобы медики?

Салідарнасць Свидетельства задержанных о садистах в белых халатах собрала





«Когда фельдшер увидела, что он дышит, то она на него просто села»





Бармена Руслана, который работает на улице Зыбицкой, задержали 13 августа в два часа ночи, когда он возвращался с работы домой. Последующие трое суток он провел на Окрестина.





Весна , что происходило в Центре изоляции правонарушителей с 13 по 16 августа. Руслан рассказал правозащитному центру, что происходило в Центре изоляции правонарушителей с 13 по 16 августа.





— В камере №23 на четыре койко-места нас было около 18 человек. В ту ночь, с 13 на 14 августа, в режиме нон-стоп приезжали автозаки один за одним, мы это видели через окошко. Слышали, как избивали людей, люди просили, умоляли.





Я никогда в жизни такого не слышал, чтобы мужчины так вот просили. Они клялись, что там не находились, прямо до слез. Волосы дыбом вставали от всего этого, кровь стыла в жилах. Удары не прекращались, даже когда человек падал, наверное, от болевого шока либо от чего. Но удары все равно продолжались.





Там была женщина-фельдшер, которая иногда подходила к людям, которые уже лежали около часа без движений. При мне она одного ногой пнула, проверила, шевелится ли он. Когда фельдшер увидела, что он дышит, то она на него просто села и смотрела, как других ребят избивают.





«Пришла фельдшер, как я понимаю местная сотрудница, и стала избивать людей»





Весне , как с ним бесчеловечно обращались и избивали в РУВД Фрунзенского района 18-летнего Илью задержали 11 августа возле «Пушкинской», когда тот на машине направлялся в родной город. Он рассказал, как с ним бесчеловечно обращались и избивали в РУВД Фрунзенского района Минска и на Окрестина.





Вот что по словам Ильи происходило в центре изоляции правонарушителей:





— Там было очень много людей. На некоторых задержанных ставили метки, и им досталось несладко в отличии от других. Метили тех, у кого находили биты, каски, петарды, флаги, белые ленточки…





Люди просили медицинской помощи. Пришла фельдшер, как я понимаю местная сотрудница, и стала избивать людей. Она сказала: «Я вас сейчас вылечу здесь, нечего ходить на площади».





Потом каким-то чудным образом на территории ЦИП появилась скорая, которая сразу нескольких забрала. Мы просили медиков, чтобы нас вытащили оттуда. Потом приехали где-то пять карет скорой помощи. Нас, самых искалеч ых и побитых, стали грузить в машины.





Медики были готовы стоя ехать, лишь бы побольше вместить людей в эти машины. Меня тоже посадили в скорую, там мы сидели минут 30-40. Как оказалось, мы ждали какого-то начальника, потому что он хотел посмотреть на обстановку.





Когда пришел, приказал всем выйти из машины. Этот начальник сказал: «У нас есть своя фельдшер на территории, и она будет решать, кто уедет, а кто останется».





В общей сложности уехало три человека, а остальные остались. Мы стояли на улице возле стены около шести часов. Мы стояли головой в пол, и если ОМОНовцы решали, что голова не на том уровне, — били. В самом здании ЦИП нам приказали стать на колени, потом стали заводить по 20 человек на коридор.





Там нам приказывали раздеться догола и проводили досмотр. При этом били. Мы, полностью голые, сидели на голом бетоне под открытым небом. Только после команды мы стали одеваться.





Когда всех досмотрели, нам уже разрешили сесть непроизвольно. Мы начали ложиться, садиться в паровозик, чтобы было как-то теплее. Из ворот очень сильно продувало.





Этой же ночью нас перевели в прогулочный дворик. Там мы слышали, как привели другую партию. Крики стояли адские. Это были «меченые». Били кулаками, дубинками, ногами, применяли электрошокер.





«У женщины, страдающей сахарным диабетом, отняли инсулин»





mk.ru , фигурирует фельдшер-мужчина. Минчанка Татьяна Белашова, которая раньше работала оператором на телеканале «Белсат», попала на Окрестина после того, как пришла в РУВД справиться о своем пропавшем муже — журналисте. В ее истории, рассказанной, фигурирует фельдшер-мужчина.





— У нас в камере была девочка, которой ударили при задержании дубинкой по ноге, порвали сухожилие и мышцы. У нее за эти трое суток очень сильно опухла нога. Она уже не могла ей двигать, теряла сознание, кричала от боли.





Ее осмотрел местный фельдшер и сказал: «Ну, приходи в себя!» И посоветовал нам «дать ей воздуха, помахать около ее головы полотенчиком».





У нас в камере была женщина, страдающая сахарным диабетом. У нее отняли инсулин. Фельдшер ей сказал: «Зачем вам инсулин, вас же кормить все равно не будут».





В какой-то момент у нее начали отниматься ноги, она начала терять сознание, и ей вернули ее глюкометр и стали два раза в день приносить инсулин.





«Фельдшер вытягивала из машин людей и говорила, что они никуда не поедут, они должны получить по заслугам»





интервью Радыё Свабода, поскольку после увиденного боится за свою жизнь. Медик, который был допущен к избитым протестующим в ЦИП на Окрестина, дал анонимноеРадыё Свабода, поскольку после увиденного боится за свою жизнь.





















Врач плакал, когда рассказывал о том, в каком состоянии забирали пациентов из Окрестина





По его словам, все, кого вывозили в различные больницы из ЦИП, нуждались в экстренной медицинской помощи.





— Травмы были многочисленные, то есть не было изолированных травм, например, просто перелома руки. Они били-били по чем могли, докуда дотянутся дубинки, — рассказал он.





По его словам, задержанных делили на четыре группы по тяжести нарушений, которые им вменяли. Их метили прямо по лицу баллончиком с краской.





От того, каким цветом их отметили (красным, желтым, черным или без цвета), зависело то, как скоро они выйдут из ЦИП, сказал медик.





— Люди с желтыми метками могли покинуть центр, и у них были меньшие травмы, чем у людей с красными метками. А черные метки — сразу было видно — бригадам их просто не отдавали, — рассказал врач.





По его словам, пациенты рассказывали, что фельдшер ЦИП «вытягивала из машин людей и говорила, что они никуда не поедут, они должны получить по заслугам».





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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич цинично заявила БелаПАН 11 августа, что на территории ЦИП непрерывно дежурит бригада скорой медицинской помощи, работают штатные фельдшеры: «В случае если кто-то себя плохо чувствует, всегда своевременно оказывается медицинская помощь».