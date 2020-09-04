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В одном из банков произошел сбой. Не работают его платежные терминалы в магазинах
Источник материала: Tut.by
«У нас торговая сеть автозапчастей, магазины по всей Беларуси, и нигде не работают платежи. Стоят терминалы БелВЭБ», — написал в редакцию читатель. В банке подтвердили, что произошел сбой, сейчас его устраняют.
— Ведутся работы по устранению, — пояснили нам в контакт-центре. Когда они будут устранены, пока неизвестно. Каких-то пояснений на сайте банка на данный момент нет.
В банке пояснили, что проблемы возникли у оператора связи.
Недавно в Банке БелВЭБ уже
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