ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В одном из банков произошел сбой. Не работают его платежные терминалы в магазинах

04.09.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«У нас торговая сеть автозапчастей, магазины по всей Беларуси, и нигде не работают платежи. Стоят терминалы БелВЭБ», — написал в редакцию читатель. В банке подтвердили, что произошел сбой, сейчас его устраняют.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Ведутся работы по устранению, — пояснили нам в контакт-центре. Когда они будут устранены, пока неизвестно. Каких-то пояснений на сайте банка на данный момент нет.

В банке пояснили, что проблемы возникли у оператора связи.

Недавно в Банке БелВЭБ уже происходил один технический сбой, от которого пострадало еще несколько банков, которые обслуживаются в его процессинговом центре. Тогда не работали банкоматы, платежные карточки, мобильные приложения и интернет-банкинг. Сейчас таких проблем не наблюдается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД о ресурсах по обмену валют без посредников: штраф составляет от 50 до 150 базовых величин с конфискацией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика