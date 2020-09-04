В одном из банков произошел сбой. Не работают его платежные терминалы в магазинах

Источник материала: Tut.by

«У нас торговая сеть автозапчастей, магазины по всей Беларуси, и нигде не работают платежи. Стоят терминалы БелВЭБ», — написал в редакцию читатель. В банке подтвердили, что произошел сбой, сейчас его устраняют.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Ведутся работы по устранению, — пояснили нам в контакт-центре. Когда они будут устранены, пока неизвестно. Каких-то пояснений на сайте банка на данный момент нет.

В банке пояснили, что проблемы возникли у оператора связи.

Недавно в Банке БелВЭБ уже происходил один технический сбой, от которого пострадало еще несколько банков, которые обслуживаются в его процессинговом центре. Тогда не работали банкоматы, платежные карточки, мобильные приложения и интернет-банкинг. Сейчас таких проблем не наблюдается.