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На Червякова снова восстановили «площадь Перемен», в Минске стало еще больше бчб-заборов

04.09.2020 12:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как ни стараются люди в черном, им не удается побороть желание минчан украшать свои дворы бчб-символикой. Вчера на знаменитой «площади Перемен» во дворе по ул. Червякова неизвестные в масках срезали сотни красно-белых ленточек с забора. Сегодня с утра забор снова пестрит разноцветными лентами, причем рядом с красной полосой появилась зеленая. Идеей воспользовались жители другого минского двора и украсили ограждение похожим образом. Красно-белый декор минских дворов чем-то напоминает Змея Горыныча: на месте одной отрубленной головы вырастает две новые.

Напомним, вчера двое неизвестных под присмотром силовиков срезали все красно-белые ленточки с забора, которым огорожена детская площадка между домами по улице Червякова и на Сморговском тракте.

На Червякова снова восстановили «площадь Перемен», в Минске стало еще больше бчб-заборов

Сегодня с утра забор вновь украшен сотнями белых, красных и зеленых ленточек, воплощая собой комбинацию двух флагов Беларуси.

На Червякова снова восстановили «площадь Перемен», в Минске стало еще больше бчб-заборов
На Червякова снова восстановили «площадь Перемен», в Минске стало еще больше бчб-заборов

Похожий забор появился в другом районе Минска. Фото уже распространились по соцсетям, однако адрес дома нигде не фигурирует — видимо, его не называют специально, чтобы не привлекать силовиков.

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Теги: Минск
 
 
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Как ни стараются люди в черном, им не удается побороть желание минчан украшать свои дворы бчб-символикой. Вчера на знаменитой «площади Перемен» во дворе по ул....
 
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