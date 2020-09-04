На Червякова снова восстановили «площадь Перемен», в Минске стало еще больше бчб-заборов

Источник материала: Onliner

Как ни стараются люди в черном, им не удается побороть желание минчан украшать свои дворы бчб-символикой. Вчера на знаменитой «площади Перемен» во дворе по ул. Червякова неизвестные в масках срезали сотни красно-белых ленточек с забора. Сегодня с утра забор снова пестрит разноцветными лентами, причем рядом с красной полосой появилась зеленая. Идеей воспользовались жители другого минского двора и украсили ограждение похожим образом. Красно-белый декор минских дворов чем-то напоминает Змея Горыныча: на месте одной отрубленной головы вырастает две новые.

Напомним, вчера двое неизвестных под присмотром силовиков срезали все красно-белые ленточки с забора, которым огорожена детская площадка между домами по улице Червякова и на Сморговском тракте.





Сегодня с утра забор вновь украшен сотнями белых, красных и зеленых ленточек, воплощая собой комбинацию двух флагов Беларуси.









Похожий забор появился в другом районе Минска. Фото уже распространились по соцсетям, однако адрес дома нигде не фигурирует — видимо, его не называют специально, чтобы не привлекать силовиков.