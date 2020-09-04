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МВД о ресурсах по обмену валют без посредников: штраф составляет от 50 до 150 базовых величин с конфискацией
Источник материала: Onliner
В сообщении ведомства говорится, что в соцсетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу. МВД напоминает, что согласно законодательству валютно-обменные операции с участием физлиц могут совершаться только в банковских учреждениях, имеющих специальное разрешение (лицензию), которое выдает Нацбанк.
В МВД заявляют, что проведение обменных операций вне банков — двойной риск.
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МВД о ресурсах по обмену валют без посредников: штраф составляет от 50 до 150 базовых величин с конфискацией
В сообщении ведомства говорится, что в соцсетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без...
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