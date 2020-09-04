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МВД о ресурсах по обмену валют без посредников: штраф составляет от 50 до 150 базовых величин с конфискацией

04.09.2020 12:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сообщении ведомства говорится, что в соцсетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу. МВД напоминает, что согласно законодательству валютно-обменные операции с участием физлиц могут совершаться только в банковских учреждениях, имеющих специальное разрешение (лицензию), которое выдает Нацбанк.

  • Совершение валютно-обменных операций между физическими лицами запрещено!
  • Скупка, продажа, обмен иностранной валюты без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, покушение на такие нарушения наказываются штрафом от 50 до 150 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения (статья 11.2 КоАП Республики Беларусь).
  • Совершение этих действий повторно в течение года после наложения административного взыскания повлечет наложение штрафа от 150 до 200 базовых величин также с конфискацией.

В МВД заявляют, что проведение обменных операций вне банков — двойной риск.

  • Во-первых, в отношении граждан как участников незаконной валютной операции будет составлен административный протокол и наложен штраф.
  • Во-вторых, нелегально приобретая иностранные деньги, они рискуют получить поддельные или сувенирные банкноты.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В сообщении ведомства говорится, что в соцсетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без...
 
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