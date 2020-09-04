Критики неоднозначно оценили киноверсию «Мулана»

Источник материала: Onliner

На следующей неделе в прокат выходит киноверсия диснеевской анимационной классики — «Мулан». Зарубежные критики успели посмотреть фильм и неоднозначно оценили новинку. Судя по всему, это точно не провал, но и успеха прародителя новинке не видать.

Те, кто оценил «Мулана» высоко, пишут, что этот фильм, конечно, не спасет Голливуд, но скрасить вечер пятницы может. Журналисты хвалят экшен и актерскую игру Лю Ифэй, исполнительницы главной роли. Критикуют, как ни странно, тоже экшен — точнее, его небольшой размах. Также досталось недостаточной проработке второстепенных персонажей и неубедительному сюжету.

В белорусском прокате «Мулан» появится 10 сентября. На Metacritic у фильма 69 баллов из 100. На сайте Rotten Tomatoes лента получила 81% положительных рецензий, а средняя оценка составила 7 из 10.