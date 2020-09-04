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Критики неоднозначно оценили киноверсию «Мулана»
Источник материала: Onliner
На следующей неделе в прокат выходит киноверсия диснеевской анимационной классики — «Мулан». Зарубежные критики успели посмотреть фильм и неоднозначно оценили новинку. Судя по всему, это точно не провал, но и успеха прародителя новинке не видать.
Те, кто оценил «Мулана» высоко, пишут, что этот фильм, конечно, не спасет Голливуд, но скрасить вечер пятницы может. Журналисты хвалят экшен и актерскую игру Лю Ифэй, исполнительницы главной роли. Критикуют, как ни странно, тоже экшен — точнее, его небольшой размах. Также досталось недостаточной проработке второстепенных персонажей и неубедительному сюжету.
В белорусском прокате «Мулан» появится 10 сентября. На
54.6" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 100 Гц, Smart TV (Android TV), HDR, Wi-Fi
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На следующей неделе в прокат выходит киноверсия диснеевской анимационной классики — «Мулан». Зарубежные критики успели посмотреть фильм и неоднозначно оценили...
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