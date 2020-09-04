«Вы позволили себе закрыть рот, почему?» Титулованная спортсменка объяснила, почему нельзя прикрываться аполитичностью

Источник материала: KYKY

Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя в прошлое воскресенье вышла на марш с плакатом, чтобы показать, что спортсмены тоже с народом. А потом она вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси – которые не зависят от «власти». В эфире программы «Пытаннечкі » на «Еврорадио» Александра объяснила, почему уже нельзя оставаться в стороне от событий в Беларуси.

«Вообще я по жизни абсолютно аполитична. Я старалась максимально сглаживать углы и не углубляться в политику. Знаете, сейчас есть люди, которые говорят: «Куда ты лезешь в политику?! Сиди, дура, и молчи! Вари борщи, иди бегай и плавай <...>

Люди, откройте глаза. Это не политика. Это уже далеко не политика, то, что сейчас происходит. Вам закрывают рты, у вас забирают ваши голоса, у вас забирают вашу волю. Это все то, что нам принадлежит по праву с рождения. Мы — люди, рожденные свободными, с правом голоса, с правом выбора. Вы позволили себе закрыть рот. Почему? Может, вы не видите чего-то?»

В том же эфире Александра обратилась к действующей «власти».

«Скажу то, что есть, то, что внутри. Я хотела бы попросить услышать ваш народ. Услышать тех людей, которых вы растили, которые были с вами и которые всегда оказывали поддержку. Если сейчас на данный момент люди не согласны, услышьте их, пожалуйста. Услышьте то, что они хотят вам донести, — сказала Герасименя, сдерживая слезы».