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«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся». Группа «J:Морс» выпустила новый клип

04.09.2020 12:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская рок-группа «J:Морс» 4 сентября представила клип на трек «Даруй». Композиция навеяна событиями последних месяцев в Беларуси.

 

 

«Поток зла и несправедливости, вызывающий у нас ярость, боль и страх, взял свое начало не вчера. Все это происходило в стране и раньше. Просто размазывалось по временной оси, порой — гуще, порой — до прозрачности. У белорусов высокий болевой порог. Мы и вправду спокойные и терпеливые люди. Понадобились десятилетия, чтобы поднять головы и устроить перекличку национального масштаба. Долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся», — написал, комментируя премьеру клипа, фронтмен группы Владимир Пугач.

«Едва ли теперь станут мыслить, чувствовать и поступать иначе Денис Дудинский, Дима Кохно и многие, многие другие, вернувшись к нам. Едва ли перестанут честно выполнять свою работу задержанные журналисты. И все это не вдруг. Низкий поклон тем, кто уже десять, пятнадцать и двадцать лет назад находил в себе силы, превозмогая страх, рискуя и жертвуя собой, отстаивать наши права. Спасибо вам и простите, что так долго вас догоняли», — отметил Владимир Пугач.

 
 
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Белорусская рок-группа «J:Морс» 4 сентября представила клип на трек «Даруй». Композиция навеяна событиями последних месяцев в Беларуси.  
 
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