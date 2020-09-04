«Белинвестбанк» прекратил выдавать кредиты населению

Крупный коммерческий банк «Белинвестбанк», который находится в собственности государства, присоединился к другим банкам страны, ранее объявившим о прекращении кредитования населения.





В сообщении банка говорится, что он «временно приостанавливает прием анкет (заявок) физических лиц на выдачу кредитов на потребительские нужды (овердрафтов)». Банк ввел также мораторий на выдачу населению кредитов на приобретение новых и бывших в эксплуатации автомобилей.

На прошлой неделе белорусские банки стали массово приостанавливать выдачу кредитов населению. К настоящему времени приостановили выдачу кредитов три банка с российским капиталом — «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ», «Альфа-Банк» (входят в первую десятку банков по величине активов). Решение приостановить или ограничить выдачу кредитов населению принял также ряд средних банков («Технобанк», «БНБ-Банк», «Франсабанк»).

На этой неделе, с 1 сентября, «Беларусбанк» приостановил выдачу населению жилищных кредитов и одновременно с этим с 5 до 15 дней увеличил срок рассмотрения заявок на выдачу потребительских кредитов.

Представители банковского сектора рассказали БелаПАН, что после президентских выборов, которые прошли 9 августа, в стране на фоне усиления девальвационных ожиданий отмечался повышенный спрос на рублевые кредиты со стороны населения.

«Это классическая история. Когда у населения возникают девальвационные ожидания, физлица забирают рублевые депозиты и берут рублевые кредиты. И то, и другое — для того, чтобы перейти в твердую валюту либо купить товары длительного пользования, которые из-за роста валютных курсов могут подорожать», — пояснил топ-менеджер одного из банков.

В связи с дефицитом рублевой ликвидности, который обусловлен оттоком депозитов и ростом спроса на рублевые кредиты, банки вынуждены реагировать на ситуацию, говорят участники рынка.

«Мы сокращаем объем кредитования за счет ужесточения условий их выдачи, всю активность по рекламированию кредитных продуктов остановили», — рассказал член правления одного из банков.

Топ-менеджеры трех банков в комментарии БелаПАН выразили уверенность в том, что в сложившихся условиях сворачивание кредитования населения станет достаточно распространенным поведением банков.

«Рублевых кредитов для населения на рынке не будет, или их банки будут выдавать очень лимитировано», — предположил член правления одного из банков.

По словам банкиров, наряду с дефицитом ликвидности еще одна причина, по которой банки заинтересованы прекращать рублевое кредитование, — процентные ставки, верхняя граница которых фактически регулируется Нацбанком путем установления расчетных величин стандартного риска.