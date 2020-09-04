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В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго

04.09.2020 12:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Октябрьского района Минска рассматривается административное дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго. Он обвиняется в участии в несанкционированной акции.

В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго
В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго
В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго
В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго
В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго
В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго
В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго

Судья Александр Руденко допрашивает журналиста по Skype. Ходатайство адвоката Сергея Зикрацкого, просившего на судебном заседании рассмотреть документы из дела, которое отправляли на доработку, удовлетворили. А вот просьбу узучить снимки со смартфона и фотокамеры журналиста отклонили.

Шавлюго с протоколом не согласен и говорит, что в акции протеста не участвовал.

 

Фото Сергея Сацюка

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Октябрьского района Минска рассматривается административное дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго. Он обвиняется в участии в несанкционированной акции.
 
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