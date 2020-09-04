В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго

В суде Октябрьского района Минска рассматривается административное дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго. Он обвиняется в участии в несанкционированной акции.





























Судья Александр Руденко допрашивает журналиста по Skype. Ходатайство адвоката Сергея Зикрацкого, просившего на судебном заседании рассмотреть документы из дела, которое отправляли на доработку, удовлетворили. А вот просьбу узучить снимки со смартфона и фотокамеры журналиста отклонили.

Шавлюго с протоколом не согласен и говорит, что в акции протеста не участвовал.

Фото Сергея Сацюка