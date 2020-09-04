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В суде Октябрьского района Минска рассматривается дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго
Источник материала: Навiны
В суде Октябрьского района Минска рассматривается административное дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго. Он обвиняется в участии в несанкционированной акции.
Судья Александр Руденко допрашивает журналиста по Skype. Ходатайство адвоката Сергея Зикрацкого, просившего на судебном заседании рассмотреть документы из дела, которое отправляли на доработку, удовлетворили. А вот просьбу узучить снимки со смартфона и фотокамеры журналиста отклонили.
Шавлюго с протоколом не согласен и говорит, что в акции протеста не участвовал.
Фото Сергея Сацюка
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В суде Октябрьского района Минска рассматривается административное дело журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго. Он обвиняется в участии в несанкционированной акции.
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