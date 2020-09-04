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Под Любанью пьяный мотоциклист пытался отобрать у участкового оружие. Милиционер выстрелил ему в ногу

04.09.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяные водитель мотоцикла и его пассажир пытались отобрать у милиционера оружие в Любанском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Днем 3 сентября в милицию поступило сообщение, что в районе агрогородка Сосны по дороге едет мотоциклист с признаками алкогольного опьянения. Милиционер остановил транспортное средство и предложил водителю проследовать в машину, вызвав при этом наряд ГАИ.

27-летний водитель и его 43-летний пассажир стали вести себя агрессивно: набросились на сотрудника, повалили его на землю, порвали форменное обмундирование, попытались завладеть табельным оружием.

— Милиционеру удалось вырваться. Он произвел предупредительный выстрел в воздух, а после попытки водителя скрыться прострелил переднее колесо мотоцикла. Когда же тот бросился к инспектору, то тот, учитывая угрозу для своей жизни и риск завладения пистолетом, выстрелил нарушителю в ногу, — рассказали в МВД.

С ранением бедра жителя Любанского района госпитализировали. Пассажира мотоцикла задержали. Следователи возбудили уголовное дело.

 
 
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