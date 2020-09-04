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Группа «J:Морс» просит прощения в новом клипе

04.09.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа «J:Морс» выпустила песню «Даруй» и клип на нее. В Facebook лидер «Морсов» Владимир Пугач пояснил, за что просит прощения в новой композиции: «Низкий поклон тем, кто уже десять, пятнадцать и двадцать лет назад находил в себе силы, превозмогая страх, рискуя и жертвуя собой, отстаивать наши права. Спасибо вам и простите, что так долго вас догоняли».

Пугач написал, что поток зла и несправедливости, вызывающий у людей ярость, боль и страх, появился не вчера: все это происходило в стране и раньше.

— Просто размазывалось по временной оси, порой — гуще, порой — до прозрачности. У белорусов высокий болевой порог. Мы и вправду спокойные и терпеливые люди. Понадобились десятилетия, чтобы поднять головы и устроить перекличку национального масштаба. Долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся. Едва ли теперь станут мыслить, чувствовать и поступать иначе Денис Дудинский, Дима Кохно и многие, многие другие, вернувшись к нам. Едва ли перестанут честно выполнять свою работу задержанные журналисты.

И все это не вдруг. Низкий поклон тем, кто уже десять, пятнадцать и двадцать лет назад находил в себе силы, превозмогая страх, рискуя и жертвуя собой, отстаивать наши права. Спасибо вам и простите, что так долго вас догоняли.

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Теги: Минск
 
 
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Группа «J:Морс» выпустила песню «Даруй» и клип на нее. В Facebook лидер «Морсов» Владимир Пугач пояснил, за что просит прощения в новой композиции.
 
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