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По инициативе милиции. Следующий матч «Крумкачы» проведут без зрителей
Источник материала: Tut.by
Матч первой лиги чемпионата Беларуси между «Гомелем» и «Крумкачами» пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный
В «Гомеле» уточнили, что такое решение принято по инициативе подразделения милиции общественной безопасности УВД облисполкома и по согласованию с Гомельским горисполкомом.
Напомним, что прошлый
Ранее глава АБФФ Владимир Базанов
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Матч первой лиги чемпионата Беларуси между «Гомелем» и «Крумкачами» пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт хозяев.
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