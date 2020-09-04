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По инициативе милиции. Следующий матч «Крумкачы» проведут без зрителей

04.09.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч первой лиги чемпионата Беларуси между «Гомелем» и «Крумкачами» пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт хозяев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В «Гомеле» уточнили, что такое решение принято по инициативе подразделения милиции общественной безопасности УВД облисполкома и по согласованию с Гомельским горисполкомом.

Напомним, что прошлый матч «Крумкачей» в Кубке Беларуси против минского «Динамо» собрал аншлаг. Причем болельщики, помимо клубных кричалок, скандировали: «Жыве Беларусь!». За два дня до игры футболисты команды Сергей Козека и Андрей Рассолько были задержаны и получили травмы. Игра началась с акции команд против насилия: в течение 100 секунд они не атаковали и хлопали.

Ранее глава АБФФ Владимир Базанов заявил, что все игры будут проходить со зрителями.

 
Теги: Гомель
 
 
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Матч первой лиги чемпионата Беларуси между «Гомелем» и «Крумкачами» пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт хозяев.
 
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