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По факту взлома сайта МВД проводится проверка. Виновным грозит штраф или арест до трех месяцев

04.09.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По факту сбоев на сайте МВД Беларуси проводится проверка. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что ранее сайт министерства был взломан. По сообщениям изданий «Наша Нива» и телеканала «Белсат», неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева.

Как пишет РБК, согласно опубликованным скриншотам, в объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа».

После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы». Пользователи до сих пор не могут попасть на ресурс.

По данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по части 1 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до 3 месяцев.

 
 
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Ранее неизвестные разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева.
 
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