Поминайте молитвой: митрополит Павел раздал цветы и уехал из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,4 сен ― Sputnik. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел, который был Патриаршим Экзархом всея Беларуси с 25 декабря 2013 по 25 августа 2020 года, попрощался с сотрудниками Минской Экзархии и Минского епархиального управления и уехал из Беларуси.

В конце августа Священный синод РПЦ принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности, а на его место назначил епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией. После этого, митрополит Павел отслужил последнюю литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе и попрощался с паствой.

"Митрополит Павел также попрощался с сотрудниками экзархата и уже уехал из Беларуси к себе на Кубань", ― сказали Sputnik в пятницу в БПЦ.

По словам собеседников агентства, на прощальной встрече у Епархиальном управлении присутствовал епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

Там рассказали, что митрополит Павел тепло поблагодарил церковных тружеников за добросовестную работу, пообещал, что сохранит в сердце молитвенную память о синеокой Беларуси и ее прекрасном народе, и попросил поминать его в молитвах.

Сменившему его на посту главы БПЦ епископу Вениамину он на прощание подарил набор из наперсного креста и двух панагий, а также крест на клобук, воспроизводящий форму Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.

Владыка Вениамин в ответ преподнес ему икону Пресвятой Богородицы "Одигитрия".

Секретарь Минской епархии, ответственный секретарь Управления делами Минской Экзархии протоиерей Андрей Волков вручил владыке Павлу букет белых роз, которые тот раздал своим бывшим подчиненным.

В свою очередь новый предстоятель Белорусской православной церкви епископ Вениамин собирается поехать в Москву, где его 6 сентября возведут в сан митрополита.

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