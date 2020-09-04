ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юшков: Усть-Луга вместо Клайпеды или история с белорусскими нефтепродуктами

04.09.2020 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Юшков: Усть-Луга вместо Клайпеды, или история с белорусскими нефтепродуктами

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко обсудили в четверг на встрече в Минске переброску нефтяных потоков из портов Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу.

© Sputnik
Носович: без белорусского транзита Клайпеда может стать "городом-призраком"

Насколько это перспективно и выгодно, слушателям радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков.

"Разговоры о переориентировке потоков белорусских нефтепродуктов велись и ранее, предлагалось либо построить новый нефтепровод, либо использовать недозагруженный нефтепровод "Дружба", ничего не строя, лишь модернизировав нефтепровод под нефтепродуктопровод, и направить в ленинградские порты. Однако Беларусь всегда указывала на то, что экономически целесообразнее пользоваться литовским транзитом и портом, не показывая, экономических выкладок (даже при 50% российской скидке на железнодорожные перевозки). Сегодня весь вопрос в объемах поставок, это и определит дальнейшие действия и выбор между строительством новых путей либо модернизацией имеющихся", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий эксперта Игоря Юшкова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Беларусь считала транзит через Литву экономически более обоснованным ― комментарий ведущего аналитика российского Фонда национальной энергетической...
 
Новости дня
Новости разные
 
Критики неоднозначно оценили киноверсию «Мулана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика