Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Юшков: Усть-Луга вместо Клайпеды, или история с белорусскими нефтепродуктами

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко обсудили в четверг на встрече в Минске переброску нефтяных потоков из портов Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу.

Насколько это перспективно и выгодно, слушателям радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков.

"Разговоры о переориентировке потоков белорусских нефтепродуктов велись и ранее, предлагалось либо построить новый нефтепровод, либо использовать недозагруженный нефтепровод "Дружба", ничего не строя, лишь модернизировав нефтепровод под нефтепродуктопровод, и направить в ленинградские порты. Однако Беларусь всегда указывала на то, что экономически целесообразнее пользоваться литовским транзитом и портом, не показывая, экономических выкладок (даже при 50% российской скидке на железнодорожные перевозки). Сегодня весь вопрос в объемах поставок, это и определит дальнейшие действия и выбор между строительством новых путей либо модернизацией имеющихся", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий эксперта Игоря Юшкова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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