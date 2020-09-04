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Юшков: Усть-Луга вместо Клайпеды или история с белорусскими нефтепродуктами
04.09.2020 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко обсудили в четверг на встрече в Минске переброску нефтяных потоков из портов Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу.
Насколько это перспективно и выгодно, слушателям радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков.
"Разговоры о переориентировке потоков белорусских нефтепродуктов велись и ранее, предлагалось либо построить новый нефтепровод, либо использовать недозагруженный нефтепровод "Дружба", ничего не строя, лишь модернизировав нефтепровод под нефтепродуктопровод, и направить в ленинградские порты. Однако Беларусь всегда указывала на то, что экономически целесообразнее пользоваться литовским транзитом и портом, не показывая, экономических выкладок (даже при 50% российской скидке на железнодорожные перевозки). Сегодня весь вопрос в объемах поставок, это и определит дальнейшие действия и выбор между строительством новых путей либо модернизацией имеющихся", ― отметил собеседник Sputnik.
Комментарий эксперта Игоря Юшкова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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